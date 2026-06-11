Boke clausura su exposición en el Club Diario de Ibiza con la rifa de una obra pintada en directo
El viernes, 12 de junio, a las 20 horas en la exposición 'Boke en tu Bloke'
El viernes 12 de junio a las 20 horas se clausura la exposición ‘Boke en tu Bloke’ y para celebrarlo, el artista Boke pintará una obra en directo en el Club Diario de Ibiza. Quienes asistan, pueden participar en una rifa a un precio de 10 euros, tomar un aperitivo y tener la posibilidad de llevarse a casa una obra de arte inédita. Un buen plan para una tarde de viernes que combina arte y diversión.
A lo largo de las dos semanas de exposición, han visitado la muestra unas 400 personas, muchas de ellas acudieron el día 28 de mayo a la inauguración. Además, varios grupos de usuarios del centro de día y residencia de Can Raspalls han tenido la oportunidad de disfrutar de visitas guiadas por el artista. Estos aficionados al arte comentaron con el artista su admiración por el color de las obras, se interesaron por la técnica empleada y por los mensajes que transmite Boke a través de sus trabajos. También a lo largo de las dos semanas han visitado la exposición numerosas personas que siguen al artista o que querían conocer su obra.
La muestra ‘Boke en tu Bloke’ recorre la última década de trabajo de este creador formado entre el mármol, la calle y la pintura urbana. La exposición reúne piezas de distintas épocas, esculturas, colaboraciones con otros artistas y obras realizadas sobre materiales reutilizados, como una pieza de chapa de un automóvil, metacrilato, metal, cristal, una pelota de baloncesto o retales de marcos antiguos, entre otros objetos.
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