Un barco con dos tripulantes encalla una zona rocosa de ses Salines de Ibiza esta madrugada

Casi al mismo tiempo que se declaraba el incendio en una vivienda de Platja d’en Bossa, los Bomberos de Ibiza recibieron otro aviso, sobre la medianoche, por una embarcación que había encallado en Punta de la Rama, un cabo situado en el extremo sur de la isla, cerca de la zona de la Canal y del Parque Natural de ses Salines.

En el barco viajaban dos tripulantes que se encontraban muy nerviosos tras embarrancar en una zona de acantilados, ya que temían que el oleaje acabara rompiendo la embarcación. Hasta el lugar se desplazaron seis bomberos, tres de ellos integrantes del Grupo de Rescate Vertical, que lograron acceder hasta los afectados, según han informado desde el Parque Insular.

Una vez los bomberos consiguieron tranquilizar a los tripulantes, el oleaje comenzó a amainar. Finalmente, los ocupantes decidieron permanecer en la embarcación y esperar la llegada de Salvamento Marítimo, que acudió posteriormente al lugar y los trasladó hasta el puerto de Ibiza.