Pride 2026
Banderas en las playas y teatro gratis en Can Jeroni: así celebrará Sant Josep el Orgullo en Ibiza
El Ayuntamiento ha presentado una jornada con actividades institucionales, divulgativas y culturales para visibilizar la diversidad y reafirmar su compromiso con la igualdad
El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la concejalía de Acción Social, Familia e Igualdad, ha presentado la programación organizada con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se celebrará el sábado 20 de junio e incluirá actividades institucionales, divulgativas y culturales dirigidas al conjunto de la ciudadanía.
La programación tiene como objetivo, según el Ayuntamiento, visibilizar la diversidad afectiva, sexual y de género, promover el respeto y la convivencia, y reafirmar el compromiso institucional con la defensa de los derechos de todas las personas.
La concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, ha destacado que "esta jornada es una muestra del compromiso firme del municipio con la diversidad y los derechos del colectivo LGTBIQ+, así como de la voluntad de seguir trabajando por una sociedad más inclusiva y respetuosa con todas las personas".
Como muestra del compromiso del municipio con la diversidad, según el consistorio, las playas de Sant Josep lucirán durante toda la jornada la bandera LGTBIQ+, con el objetivo de convertir los espacios públicos más emblemáticos del municipio en un símbolo visible de inclusión, respeto e igualdad.
Entre las 10 y las 13 horas se instalará una parada informativa en el Mercat de Sant Josep, que servirá como punto de encuentro con la ciudadanía para ofrecer información, materiales divulgativos y recursos relacionados con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBIQ+.
A las 11 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto institucional ante el Ayuntamiento de Sant Josep, un acto que, según la institución, expresará el posicionamiento del consistorio en favor de la igualdad de derechos, la no discriminación y la construcción de una sociedad más justa, respetuosa e inclusiva.
La programación se completará con la representación de la obra de teatro 'Trío', que podrá verse en el Auditori Can Jeroni en dos funciones, a las 12 y a las 19 horas. El Ayuntamiento señala que, a través de la cultura y las artes escénicas, esta propuesta pretende generar espacios de reflexión y sensibilización en torno a la diversidad y las relaciones humanas. La entrada será libre hasta completar aforo.
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