Así es un "after" en una villa de Ibiza con algunos de los djs más famosos del momento

La escena electrónica de Ibiza sigue dejando imágenes que resumen por qué la isla continúa siendo uno de los grandes referentes mundiales de la música de club. La usuaria de Instagram @taysiaconnolly ha compartido un vídeo en el que muestra cómo transcurre un día de after en una villa ibicenca vinculada a Solid Grooves, con la presencia de artistas como PAWSA, Michael Bibi, Dennis Cruz y Miguelle & Tons. Un vídeo que colgó hace cinco días, casi una semana antes de la macrofiesta ilegal desmantelada por la Policía Local de Sant Antoni y la Guardia Civil en una zona boscosa de Buscastell.

En la publicación, la creadora presenta el plan como “Un día completo en el after de una villa de Solid Grooves en Ibiza con PAWSA, Michael Bibi, Dennis Cruz y Miguelle and Tons”, antes de enseñar algunos de los momentos que se viven durante la jornada, entre ellos la multitud de personas que, en un momento de la fiesta, se agolpan bailando y bebiendo a los pies de la cabina del dj.

El vídeo arranca con una especie de recorrido rápido por la villa. “Vamos a hacer una vuelta rápida y ver qué hay”, explica mientras muestra el ambiente relajado del evento. Entre los detalles que más llaman la atención aparece una zona con pizza recién hecha, uno de esos elementos que refuerzan el carácter informal y distendido de este tipo de encuentros privados tras las sesiones principales.

"Todo el mundo está disfrutando del momento"

La protagonista del vídeo destaca también el ambiente que se respira en el lugar. Según cuenta, la sensación dentro de un after de estas características es difícil de comparar con la de una fiesta convencional: la música, el entorno y la actitud del público crean una atmósfera en la que “todo el mundo está simplemente disfrutando del momento y de la vida”.

Uno de los grandes reclamos del vídeo es la presencia de varios nombres conocidos de la música electrónica. La usuaria menciona que PAWSA y Dennis Cruz estaban allí, algo que describe como “una pasada”. También apunta que estaba previsto que participara algún artista más, aunque finalmente algunos compromisos musicales del fin de semana habrían alterado los planes.