La Aemet alerta de una nueva subida de las temperaturas a partir de este jueves en Ibiza

Ibiza vivirá un fin de semana de ambiente plenamente veraniego, con cielos despejados, temperaturas en ascenso y sin previsión de lluvias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y es que a partir de este jueves las temperaturas subirán notablemente en la mitad norte peninsular y Baleares, de manera que se esperan valores propios de pleno verano. En Ibiza, la estabilidad será la nota dominante durante los próximos días.

Este jueves, la Aemet prevé una jornada con intervalos de sol y nubes, una mínima de 19 grados y una máxima de 25. El viento soplará de componente este, con rachas de unos 15 kilómetros por hora, y del sureste al final del día.

El viernes continuará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 26 grados. El viento se mantendrá del este, también en torno a los 15 kilómetros por hora.

Ascenso térmico

El ascenso térmico se notará especialmente en Ibiza el sábado y el domingo, cuando las máximas alcanzarán los 28 grados. El sábado se espera una mínima de 18 grados y cielos despejados durante toda la jornada, con viento del noreste y del este. El domingo se mantendrá el ambiente soleado, con temperaturas entre los 17 y los 28 grados y viento flojo del este.

La Aemet también sitúa el índice ultravioleta en niveles muy altos, con valores de 8 y 9 durante los próximos días, por lo que recomienda extremar la protección frente al sol, especialmente en las horas centrales del día.