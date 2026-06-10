Unos trabajadores de Ibiza cobrarán la cena de Navidad que no disfrutaron por decisión de la empresa

Las plantillas de RSU y limpieza viaria de UTE Es Vedrà, formada por FCC, Prezero y Herbusa y de Herbusa han alcanzado un acuerdo prejudicial con la dirección del grupo empresarial tras quedar excluidas de la última cena de Navidad corporativa en Ibiza. Según han informado desde Comisiones Obreras, el pacto reconoce el derecho de estas plantillas a la cena y establece el pago de la que no disfrutaron.

Los representantes de los trabajadores han explicado que el acuerdo alcanzado con la dirección del grupo empresarial pone fin de manera concertada al conflicto laboral surgido el pasado mes de octubre en relación con la organización de la cena de Navidad corporativa.

El origen del litigio se situaba en la demanda interpuesta por la parte social, que consideraba que la exclusión de las plantillas de Herbusa, en Santa Eulària, y de UTE Es Vedrà, en Sant Josep, de los eventos de fin de temporada, coincidiendo en el tiempo con las huelgas del sector en verano de 2024, constituía un indicio de trato diferenciado.

Acuerdo justo antes del juicio

La resolución del conflicto se ha demorado meses, después de que dirección de la empresa declinara comparecer ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación Laboral. Finalmente, a las puertas del juzgado, ambas partes han optado por un acuerdo que evita el pleito, sin que dicho pacto suponga una asunción de responsabilidad ni el reconocimiento explícito de vulneración de derechos por parte de la empresa, aunque sí el reconocimiento de ese derecho y su adeudo.

"Nuestra prioridad siempre ha sido el bienestar de los trabajadores. Aunque valoramos positivamente el acuerdo final, lamentamos profundamente que la empresa decidiera ignorar la vía del Tribunal de Arbitraje en su momento, judicializando innecesariamente el conflicto y alargando el malestar de la plantilla durante meses para terminar firmando, el mismo día del juicio, lo que se pudo haber resuelto mucho antes", señalan los representantes de los trabajadores en un comunicado.