Estos son los nombres para rebautizar el West End de Sant Antoni

El West End de Sant Antoni busca nuevo nombre. El Ayuntamiento ha iniciado este miércoles la fase de votación de la consulta ciudadana para elegir la nueva denominación popular de esta conocida zona del municipio, en el primer proceso participativo que se lleva a cabo a través de la nueva plataforma digital municipal de participación ciudadana.

La votación se realiza mediante la web participa.santantoni.net, una herramienta creada para fomentar la implicación directa de los vecinos y vecinas en la toma de decisiones municipales.

Los diez nombres finalistas

Tras la fase inicial de recogida de propuestas y la revisión técnica de las sugerencias recibidas, el Ayuntamiento ha seleccionado diez nombres finalistas. La ciudadanía podrá votar entre las siguientes opciones:

Barri de Ponent

Barri de l'Art

Es Carrerons

Sa Llarga

Passeig de ses Brises

Barri des Pescadors

El Passeig de la Llum

Amunt i Avall

Sa Nova Raval

Sa Riba

Estas propuestas aspiran a sustituir el nombre popular de West End, una denominación vinculada durante años a una de las zonas más céntricas y conocidas de Sant Antoni. También más denostadas por ser la principal zona de fiesta nocturna de la localidad.

Quién puede votar

En la consulta podrán participar las personas empadronadas en Sant Antoni mayores de 16 años. El plazo de votación permanecerá abierto hasta el 24 de junio.

La iniciativa comenzó con una primera fase de recogida de propuestas, que se desarrolló entre el 6 y el 27 de mayo. Durante ese periodo, la ciudadanía pudo presentar alternativas para denominar esta zona del municipio.

Una vez cerrado el plazo, los servicios técnicos revisaron las sugerencias recibidas y seleccionaron las propuestas que ahora pasan a la fase de votación.

Cómo votar el nuevo nombre del West End

La votación se realiza de forma digital a través de la plataforma municipal de participación ciudadana. Desde esta herramienta, los vecinos y vecinas que cumplan los requisitos podrán escoger entre los diez nombres finalistas.

El Ayuntamiento dará a conocer los resultados una vez finalizada la consulta. Después, las propuestas más votadas serán analizadas para identificar el nombre popular con el que la ciudadanía reconoce esta zona de Sant Antoni.

La denominación definitiva deberá someterse posteriormente a la aprobación del pleno municipal.

Una nueva plataforma para la participación vecinal

Desde el Consistorio destacan que esta consulta es el primer proceso participativo que se realiza a través de la nueva plataforma digital municipal.

La herramienta continuará activa más allá de esta votación y se consolidará como un instrumento para impulsar la participación vecinal en Sant Antoni.

Con este proceso, el Ayuntamiento busca que sean los propios vecinos quienes participen en la elección del nuevo nombre popular de una de las zonas más reconocibles del municipio.