Cómo buscar el sitio perfecto para ver el eclipse total en Ibiza: así funciona la app que ayuda a elegir el mejor punto

Ibiza se prepara para vivir un fenómeno excepcional: el eclipse solar total que podrá observarse el próximo 12 de agosto. Pero no todos los puntos de la isla ofrecerán las mismas condiciones. La baja altura del Sol sobre el horizonte hará que montañas, desniveles y obstáculos naturales puedan impedir la visión en algunos lugares. Para ayudar a planificar la observación, el físico e informático Javier García ha creado TresEclipses, una aplicación que permite consultar qué zonas serán más favorables.

“Necesitamos todas las herramientas posibles para planificarlo bien: no hay que perdérselo, hay que estar preparado y debemos disfrutar de este momento, que va a ser único”, explica García, formado en la Universitat de les Illes Balears y creador de esta herramienta.

Vídeo: TresEclipses, la aplicación que indica los mejores puntos de Ibiza para observar el eclipse solar total. / DI

Por qué es importante elegir bien el lugar

El eclipse del 12 de agosto no se verá igual desde cualquier punto. La clave estará en el horizonte oeste. Al producirse con el Sol muy bajo, cualquier elevación del terreno puede tapar el fenómeno en el momento más esperado.

“Dado que este eclipse se verá muy bajo en el horizonte, con muy pocos grados de altitud, estamos en riesgo de que si hay alguna montaña al oeste ya no podamos ver este espectacular fenómeno”, advierte García.

Por eso, la aplicación no se limita a señalar si una localidad está dentro de la zona del eclipse. Su objetivo es ayudar a comparar puntos concretos de observación y comprobar si el relieve puede interferir en la visión.

Qué es TresEclipses y para qué sirve

TresEclipses es una aplicación pensada para planificar la observación del eclipse. Su función principal es mostrar, sobre un mapa, qué zonas ofrecen mejores condiciones de visibilidad.

La herramienta incluye un mapa de calor en el que las zonas rojas indican los puntos más propicios para ver el eclipse y las azules, los menos favorables. Las áreas azul oscuro, según explica su creador, son las más problemáticas: desde ellas el eclipse podría quedar tapado durante el máximo y también durante parte de la trayectoria de la Luna ocultando el Sol.

Además del mapa, cada punto consultado ofrece una puntuación de visibilidad del 0 al 100. El cero significa que no se verá prácticamente nada del eclipse desde ese lugar, mientras que el cien señala las mejores condiciones posibles dentro de los cálculos de la aplicación.

Esta semana es ideal para planificar la observación del eclipse del día 12 de agosto / Agencias

Cómo se interpreta el mapa

El funcionamiento es sencillo para el usuario. Basta con entrar en el mapa, buscar una zona de Ibiza y comprobar el color o la puntuación asociada al punto elegido.

La aplicación utiliza varios símbolos para facilitar la búsqueda. Las casitas representan localidades o barrios; las montañas identifican miradores; y los prismáticos señalan puntos oficiales de observación determinados por las autoridades.

Estos lugares proceden, en parte, de la base de datos abierta OpenStreetMap, que permite localizar puntos de interés como miradores, núcleos urbanos y espacios adecuados para la observación.

Dónde será mejor ver el eclipse en Ibiza

En Ibiza, las zonas situadas más al oeste parten con ventaja, ya que tienen menos riesgo de que el relieve tape el Sol. Según García, las localidades y miradores de la parte occidental de la isla son los que obtienen mejores puntuaciones en la aplicación.

Áreas como Sant Antoni o puntos del entorno de Sant Josep aparecen en tonos más favorables dentro del mapa. Sin embargo, estar en el oeste no garantiza por sí solo una buena visión. La aplicación permite comprobar que algunos enclaves pueden quedar condicionados por montañas o picos cercanos.

Entre los lugares menos recomendables, García cita zonas situadas al este de los picos de Ibiza, como es Cubells, el pueblo de Sant Josep o Buscatell, que no serían buenos puntos para observar el eclipse por el riesgo de quedar tapados por el terreno.

Qué calcula la aplicación

TresEclipses combina astronomía, datos de relieve y simulación visual. Primero calcula la posición del Sol y la Luna para cada momento y ubicación. Con esos datos determina aspectos como el tipo de eclipse visible desde cada punto, los contactos, la magnitud, la obscuración y la duración de la fase central.

Después cruza esa información con modelos digitales de elevación. Es decir, tiene en cuenta el terreno real para estimar qué parte del cielo queda visible desde un lugar concreto y qué obstáculos naturales aparecen en cada dirección.

“No se tienen en cuenta árboles, edificios ni otras estructuras artificiales”, precisa la explicación técnica de la herramienta. Por tanto, la puntuación debe entenderse como una guía para comparar lugares, no como una garantía absoluta.

El papel de los voluntarios del Govern

La creación del mapa de calor fue posible gracias a una prueba realizada el 30 de abril, considerado un día “gemelo” del eclipse por la posición del Sol. Ese día, el Govern envió voluntarios a diferentes zonas de las islas para comprobar si desde esos puntos se veía el horizonte adecuado o si había obstáculos como montañas.

A partir de esos datos y de cálculos realizados con librerías procedentes de la NASA, García desarrolló una simulación de alta precisión. El sistema coloca puntos virtuales cada 30 metros para determinar si desde allí se verá bien el eclipse o no.

“Lo que hacía era colocar a una persona virtual cada 30 metros, diciendo ‘aquí se ve bien el eclipse, aquí no’”, explica. Esos cálculos, añade, pueden tardar entre cinco y seis días.

Una puntuación para comparar lugares

El resultado final se resume en una puntuación de 0 a 100. Esa cifra permite comparar diferentes puntos de observación antes de desplazarse.

La herramienta también ofrece una simulación visual del horizonte, pensada para entender cómo se moverán el Sol y la Luna desde un punto concreto y en qué momentos habrá que prestar más atención.

García insiste en que la aplicación debe usarse como una ayuda para preparar la observación. No sustituye la comprobación directa del lugar, ni garantiza condiciones meteorológicas, acceso, seguridad o ausencia de obstáculos artificiales.

Consejos para elegir sitio en Ibiza

Para planificar la observación del eclipse en Ibiza conviene consultar la aplicación con antelación y comparar varios puntos. Lo recomendable es priorizar zonas con buena puntuación, horizonte oeste despejado y fácil acceso.

También es importante visitar antes el lugar, comprobar si hay árboles, edificios, muros u otros obstáculos que la aplicación no puede detectar, y prever el desplazamiento con margen. En un evento de estas características, los puntos más conocidos pueden concentrar a mucha gente.

La visibilidad del eclipse dependerá de una combinación de factores: posición exacta, relieve, meteorología, accesibilidad y seguridad. La app TresEclipses permite resolver una de las preguntas clave: desde dónde hay más posibilidades de verlo bien.

Prepararse para un fenómeno único

El eclipse total del 12 de agosto será una oportunidad excepcional para Ibiza. Precisamente por eso, García defiende la necesidad de planificarlo con tiempo.

“No hay que perdérselo”, resume el creador de TresEclipses. La aplicación busca facilitar esa preparación y evitar que un mal emplazamiento arruine uno de los fenómenos astronómicos más esperados.