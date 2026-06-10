Naturaleza
Una serpiente "enorme" sorprende a una vecina en Ibiza: "Medía más de un metro, era gorda"
El avistamiento del ofidio se ha producido en la zona de Roca Llisa
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Un día más, la aparición de una serpiente "enorme, gorda y frondosa" ha sorprendido a una vecina en Ibiza. En esta ocasión, el avistamiento se ha producido en la zona de Roca Llisa, en el municipio de Santa Eulària.
"Medía más de un metro", explica a Diario de Ibiza esta mujer que, asombrada por el encuentro con el ofidio, decidió bajarse de su vehículo y grabar su recorrido por el asfalto antes de colarse en el jardín de una vivienda que, al parecer, está vacía.
Esta vecina también explica que en esta zona hace años que los vecinos no ven lagartijas y que, por contra, el territorio es fecundo en conejos, un alimento ideal para que las serpientes sigan campando a sus anchas.
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