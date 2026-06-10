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Una serpiente "enorme" sorprende a una vecina en Ibiza: "Medía más de un metro, era gorda"

El avistamiento del ofidio se ha producido en la zona de Roca Llisa

Vídeo: una enorme serpiente sorprende a los vecinos de Roca Llisa

Vídeo: una enorme serpiente sorprende a los vecinos de Roca Llisa

D.I.

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Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Ibiza

Un día más, la aparición de una serpiente "enorme, gorda y frondosa" ha sorprendido a una vecina en Ibiza. En esta ocasión, el avistamiento se ha producido en la zona de Roca Llisa, en el municipio de Santa Eulària.

"Medía más de un metro", explica a Diario de Ibiza esta mujer que, asombrada por el encuentro con el ofidio, decidió bajarse de su vehículo y grabar su recorrido por el asfalto antes de colarse en el jardín de una vivienda que, al parecer, está vacía.

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La serpiente, cruzando la carretera.

La serpiente, cruzando la carretera. / D.I.

Esta vecina también explica que en esta zona hace años que los vecinos no ven lagartijas y que, por contra, el territorio es fecundo en conejos, un alimento ideal para que las serpientes sigan campando a sus anchas.

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