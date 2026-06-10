Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migración en IbizaRescate en IbizaAparcar en Cala d'HortSanidad Pública
instagramlinkedin

Serpientes

Una serpiente dándose un baño en una cala de Ibiza sorprende a unos navegantes: "¡Que no se nos suba por la escalera!"

La presencia de culebras de herradura en aguas de Ibiza preocupa a los expertos por su impacto en el ecosistema y la afectación a especies endémicas

La serpinete avistada en cala de Jondal

La serpinete avistada en cala de Jondal / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Un grupo de navegantes que disfrutaba de una jornada de fondeo en la es Jondal se encontró con una escena sorprendente, aunque cada vez menos inusual. Una serpiente, que estaba disfrutando de un baño, nadaba entre las embarcaciones fondeadas.

El animal fue grabado desde el catamarán mientras nadaba en las aguas turquesas, moviéndose con ondulaciones. En el vídeo, publicado por el perfil de Truconauta, se puede oír cómo los testigos reaccionan con sorpresa, sin mostrar alarma. "¡Qué bonita, tío! ¡Es preciosa!", se escucha en el vídeo, mientras otro bromea: "¡A ver que no se nos suba por la escalera!".

No es una serpiente marina

Aunque el avistamiento pueda resultar llamativo, no se trata de una serpiente marina. En el Mediterráneo no existen serpientes marinas autóctonas. Sin embargo, es probable que el ejemplar se trate de una culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) ya que actualmente es la que más invade la isla y en las últimas semanas se han registrado avistamientos recurrentes.

Estas serpientes, son capaces de nadar con eficacia y su presencia en el agua puede deberse a desplazamientos entre zonas costeras, búsqueda de alimento o refugio, o caídas accidentales desde áreas rocosas.

Especies introducidas y impacto ecológico

Las poblaciones actuales están vinculadas a la introducción accidental de estos reptiles en Baleares, principalmente a través de la importación de olivos ornamentales procedentes de la península.

Aunque no son venenosas ni suponen riesgo directo para las personas, su expansión preocupa a los expertos por su impacto en el ecosistema insular. La ausencia de depredadores naturales ha favorecido su proliferación, con especial afectación a especies endémicas como la lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis).

Noticias relacionadas y más

Las autoridades medioambientales recomiendan mantener la calma ante un avistamiento, evitar la interacción con el animal y notificar su presencia si se produce en zonas urbanas o embarcaciones. Además, los Ayuntamientos de los municipios de la isla han llevado a cabo un reparto de trampas domésticas para intentar frenar la masacre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio calcina el almacén de un 'beach club' de Ibiza
  2. Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
  3. Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
  4. Movilidad en Ibiza: La ciudad tendrá tres nuevos accesos con la E-10 para descongestionar el tráfico
  5. Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
  6. En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
  7. Una aplicación muestra los mejores rincones de Ibiza para ver el eclipse total de sol
  8. Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona

Una serpiente dándose un baño en una cala de Ibiza sorprende a unos navegantes: "¡Que no se nos suba por la escalera!"

Una serpiente dándose un baño en una cala de Ibiza sorprende a unos navegantes: "¡Que no se nos suba por la escalera!"

El concurso para el mejor dibujo contra los incedios forestales en Ibiza ya tiene ganador

El concurso para el mejor dibujo contra los incedios forestales en Ibiza ya tiene ganador

Cinco pisos turísticos ilegales cazados en una semana en Ibiza: uno cobraba más de 20.000 euros por menos de dos semanas

Cinco pisos turísticos ilegales cazados en una semana en Ibiza: uno cobraba más de 20.000 euros por menos de dos semanas

Detenidos en Ibiza dos especialistas en robos en la zona de Talamanca

Detenidos en Ibiza dos especialistas en robos en la zona de Talamanca

Ibiza marca el nuevo protocolo escolar tras la dana: así cambiará la gestión de emergencias en los colegios

Ibiza marca el nuevo protocolo escolar tras la dana: así cambiará la gestión de emergencias en los colegios

Vila presume del distintivo de calidad de una pequeña playa de la ciudad de Ibiza

Vila presume del distintivo de calidad de una pequeña playa de la ciudad de Ibiza

Los gritos de una mujer “poseída” en una playa de Ibiza alarman a los vecinos: “Al único que tengo miedo es a mi papá Dios”

Los gritos de una mujer “poseída” en una playa de Ibiza alarman a los vecinos: “Al único que tengo miedo es a mi papá Dios”

Atención conductores: cortado el tráfico en esta calle de Ibiza el viernes

Atención conductores: cortado el tráfico en esta calle de Ibiza el viernes
Tracking Pixel Contents