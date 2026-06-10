Una serpiente dándose un baño en una cala de Ibiza sorprende a unos navegantes: "¡Que no se nos suba por la escalera!"

Un grupo de navegantes que disfrutaba de una jornada de fondeo en la es Jondal se encontró con una escena sorprendente, aunque cada vez menos inusual. Una serpiente, que estaba disfrutando de un baño, nadaba entre las embarcaciones fondeadas.

El animal fue grabado desde el catamarán mientras nadaba en las aguas turquesas, moviéndose con ondulaciones. En el vídeo, publicado por el perfil de Truconauta, se puede oír cómo los testigos reaccionan con sorpresa, sin mostrar alarma. "¡Qué bonita, tío! ¡Es preciosa!", se escucha en el vídeo, mientras otro bromea: "¡A ver que no se nos suba por la escalera!".

No es una serpiente marina

Aunque el avistamiento pueda resultar llamativo, no se trata de una serpiente marina. En el Mediterráneo no existen serpientes marinas autóctonas. Sin embargo, es probable que el ejemplar se trate de una culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) ya que actualmente es la que más invade la isla y en las últimas semanas se han registrado avistamientos recurrentes.

Estas serpientes, son capaces de nadar con eficacia y su presencia en el agua puede deberse a desplazamientos entre zonas costeras, búsqueda de alimento o refugio, o caídas accidentales desde áreas rocosas.

Especies introducidas y impacto ecológico

Las poblaciones actuales están vinculadas a la introducción accidental de estos reptiles en Baleares, principalmente a través de la importación de olivos ornamentales procedentes de la península.

Aunque no son venenosas ni suponen riesgo directo para las personas, su expansión preocupa a los expertos por su impacto en el ecosistema insular. La ausencia de depredadores naturales ha favorecido su proliferación, con especial afectación a especies endémicas como la lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis).

Las autoridades medioambientales recomiendan mantener la calma ante un avistamiento, evitar la interacción con el animal y notificar su presencia si se produce en zonas urbanas o embarcaciones. Además, los Ayuntamientos de los municipios de la isla han llevado a cabo un reparto de trampas domésticas para intentar frenar la masacre.