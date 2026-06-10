Santa Eulària acecha a los dueños de perros: 31 multas en sólo tres días de controles

Pasear al perro en Santa Eulària empieza a parecerse un poco a pasar la ITV: correa, papeles en regla, ADN registrado y, muy importante, la botellita de agua a mano. El Ayuntamiento ha detectado 31 infracciones durante una campaña de control de la ordenanza municipal sobre tenencia, protección y bienestar animal, desarrollada durante tres días en distintos puntos del municipio.

El objetivo, según el Consistorio, es reforzar la convivencia ciudadana, mejorar la limpieza de los espacios públicos y reducir las conductas incívicas relacionadas con la tenencia de perros. Dicho de otro modo: que las mascotas paseen, sí, pero sin dejar rastro en fachadas, farolas, pilones, aceras o jardines.

La campaña ha contado con la participación de dos agentes de la Policía Local y un técnico de Medio Ambiente, que han realizado inspecciones en cascos urbanos, paseos, zonas verdes, jardines y otros espacios públicos de Puig d’en Valls, Siesta, s’Argamassa, Jesús, Santa Eulària y es Canar. Durante estos controles se ha comprobado que los animales circularan atados en las zonas donde así lo exige la normativa y que no accedieran a espacios prohibidos, como parques infantiles, jardines públicos, áreas de juego o playas fuera de los periodos autorizados.

Recoger las caquitas y limpiar los orines

También se ha vigilado que los propietarios recogieran las deposiciones de sus perros y limpiaran los orines con agua o productos adecuados. Para ello, la ordenanza obliga a llevar una cantimplora o recipiente con agua durante el paseo. La estampa ya forma parte del nuevo kit del dueño responsable: correa, bolsitas y botella.

Además, los agentes han revisado el cumplimiento de las obligaciones específicas para perros potencialmente peligrosos, entre ellas el uso de bozal, correa, licencia administrativa y seguro, así como la inscripción obligatoria de los animales en el censo municipal de ADN canino.

Las 31 multas, al detalle

El balance de la campaña deja 31 infracciones. La mayoría, 15, corresponden a perros que no estaban inscritos en el censo municipal de ADN canino. Otras ocho denuncias se han formulado por no llevar el recipiente con agua necesario para limpiar los orines en la vía pública. También se han detectado cuatro infracciones relacionadas con perros potencialmente peligrosos: dos por circular sin bozal y otras dos por estar sueltos. A ellas se suman cuatro sanciones más por llevar perros sueltos fuera de las zonas autorizadas.

Las multas previstas por la ordenanza no son precisamente simbólicas. No limpiar los orines o no recoger las deposiciones puede suponer sanciones de hasta 300 euros. No tener al animal inscrito en el censo municipal de ADN canino está penado con 200 euros. Acceder a zonas prohibidas o playas fuera de los periodos autorizados puede costar 100 euros. Y en el caso de los incumplimientos relacionados con perros potencialmente peligrosos, como circular sin bozal o sin licencia, las sanciones pueden superar los 2.000 euros, en función de la gravedad.

El Ayuntamiento explica que esta campaña, que se repetirá de forma aleatoria, se ha puesto en marcha tras detectar un incremento de manchas y deterioros provocados por los orines de perros en fachadas, mobiliario urbano, pilones, farolas y pavimentos. Una situación que, además del impacto visual, genera malos olores, problemas de salubridad y acelera el deterioro de los materiales urbanos.

De hecho, el Programa 2026 del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria ha aumentado la partida destinada a los servicios de hidrolimpieza y tratamiento de manchas en la vía pública. Sin embargo, el Consistorio considera que la limpieza por sí sola no basta y que es necesario reforzar también la vigilancia, el control y la concienciación.