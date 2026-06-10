Sant Josep localiza dos posibles terrenos donde reabrir el aparcamiento de Cala d’Hort con plenas garantías

El Ayuntamiento de Sant Josep ha localizado dos posibles terrenos en la zona de Cala d’Hort donde poder habilitar un aparcamiento público alternativo al parking principal, que continúa cerrado desde el inicio de la temporada. Según han explicado fuentes municipales a Diario de Ibiza, ambas parcelas cumplirían con la normativa vigente y con el reglamento de gestión de este espacio protegido del municipio, por lo que el Consistorio trabaja ahora con la propiedad para estudiar la viabilidad de utilizarlo como aparcamiento.

La posible habilitación de estos terrenos abre una nueva vía para tratar de resolver el problema de movilidad en Cala d’Hort, una de las playas más visitadas de Ibiza y uno de los principales puntos de acceso para difrutar de es Vedrà. Este privilegido mirador soporta cada verano una fuerte presión de vehículos, especialmente durante la temporada alta y en las horas previas a la puesta de sol. La masiva presencia de personas, atraídas por la puesta de sol y por la vista sobre el islote, provoca problemas de tráfico en toda la vía de acceso.

El Ayuntamiento ya anunció el pasado 20 de mayo que estaba trabajando en "la posibilidad de habilitar o disponer de terrenos en la zona de Cala d’Hort" para garantizar un aparcamiento público, después de que la propiedad cerrara el acceso al único estacionamiento contemplado hasta ahora en el plan de gestión de la costa oeste de la isla. Entonces, el Consistorio lamentó una situación que consideraba "completamente ajena a la voluntad municipal", al entender que el cierre afectaba tanto a quienes querían visitar la playa como a los negocios de la zona.

El contrato del año pasado

El aparcamiento cerrado, situado en un terreno de unos 7.000 metros cuadrados y con capacidad para alrededor de 200 vehículos, ya fue escenario de una situación similar el verano pasado. Como se recordará, el parking no reabrió hasta el 26 de junio, después de que el Ayuntamiento y la propiedad alcanzaran un acuerdo temporal que permitió el uso público del espacio durante la temporada. Ese contrato contempló un alquiler municipal de 8.000 euros.

Este año, la historia ha vuelto a repetirse. La propiedad de los terrenos, Sabinas de Cala d’Hort, S.L., decidió cerrar el acceso al aparcamiento a mediados de mayo, a las puertas de la temporada turística. La empresa ha defendido en los últimos días su voluntad de alcanzar un nuevo acuerdo temporal para este verano, aunque también reclama avanzar hacia un modelo de gestión estable a largo plazo.

"Lo que quiero es que todo fluya genial, que todo fluya bien y que encontremos un punto de encuentro", apuntó a este diario hace dos semanas la propietaria del terreno, Valle de Riva, quien alcaró además que ella estaría "encantada" de sentarse una vez más a negociar con los responsables municipales. "Yo, encantada de sentarme con ellos. No quiero polemizar, porque yo lo que quiero es solucionar el tema. No quiero polémica", reiteraba.

Un espacio sensible

Por su parte, desde el Ayuntamiento se ha insistido en que el terreno del aparcamiento cerrado no cumple actualmente todas las condiciones marcadas por la Declaración de Interés General para desarrollar la actividad tal y como pretende la propiedad. El Consistorio ha recordado que Cala d’Hort es un espacio sensible, sujeto a los condicionantes del interés general y a la Llei d’Espais Naturals, por lo que cualquier solución debe garantizar tanto la visita ordenada como la conservación del entorno.

Sant Josep también había trasladado a la propiedad un borrador de convenio y la documentación necesaria para tramitar la explotación del aparcamiento, aunque ambas partes siguen pendientes de cerrar una solución. La propiedad de este solar de Cala d'Hort ha pedido una reunión con el Ayuntamiento para desbloquear la situación y ha asegurado estar dispuesta a repetir un acuerdo provisional similar al del año pasado.