Amunt i Avall, Es Carrerons, Passeig de Ses Brises... Los vecinos de Sant Antoni ya pueden votar el nuevo nombre del West End

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha iniciado este miércoles la fase de votación de la consulta ciudadana para elegir el nuevo nombre popular de la zona actualmente conocida como West End, en el primer proceso participativo que se realiza a través de la nueva plataforma digital municipal de participación ciudadana.

La consulta se desarrolla mediante la plataforma participa.santantoni.net, una herramienta creada para fomentar la implicación directa de vecinos y vecinas en la toma de decisiones municipales a través de procesos participativos.

Sant Antoni abre la votación para poner nuevo nombre al West End. / Ayuntamiento de Sant Antoni

La iniciativa comenzó con una primera fase de recogida de propuestas desarrollada entre el 6 y el 27 de mayo, periodo durante el cual la ciudadanía pudo presentar alternativas para denominar esta zona céntrica del municipio. Tras la revisión técnica de todas las sugerencias recibidas, el Ayuntamiento abre ahora el periodo de votación para que la ciudadanía elija entre las propuestas finalistas: Barri de Ponent, Barri de l'Art, Es Carrerons, Sa Llarga, Passeig de Ses Brises, Barri des Pescadors, El Passeig de la Llum, Amunt i Avall, Sa Nova Raval y Sa Riba.

Podrán participar en la votación las personas empadronadas en Sant Antoni mayores de 16 años. El plazo permanecerá abierto hasta el 24 de junio.

Una vez finalizada la consulta, se darán a conocer los resultados y las propuestas más votadas serán analizadas por el Ayuntamiento para identificar el nombre popular con el que la ciudadanía reconoce la zona. Posteriormente, la denominación deberá ser sometida a la correspondiente aprobación por parte del pleno municipal.

Desde el Consistorio destacan que esta nueva plataforma continuará activa más allá de este primer proceso y se consolidará como un instrumento para seguir impulsando la participación vecinal en el municipio.