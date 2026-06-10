El PSOE denuncia el único municipio de Ibiza donde no se puede sacar 'online' el certificado de residente

El PSOE de Sant Antoni ha denunciado que el Ayuntamiento de este municipio continúa sin restablecer el sistema para obtener el certificado de residente a través de la web municipal, más de dos años después del ciberataque que afectó a los sistemas informáticos del Consistorio en enero de 2024.

Los socialistas recuerdan que se trata de un trámite básico para los vecinos, ya que permite acceder a los descuentos en los desplazamientos entre islas y con la Península. Según el PSOE, Sant Antoni es actualmente el único municipio de Ibiza que no ofrece este servicio de forma telemática.

La agrupación socialista considera que esta situación refleja "una muestra más del abandono de las necesidades de la ciudadanía por parte del equipo de gobierno de Marcos Serra".

El partido critica que, aunque cada vez más gestiones administrativas se realizan por internet, el Ayuntamiento siga sin garantizar un trámite que ya estaba disponible antes del ciberataque. "Más de dos años después, la ciudadanía continúa pagando las consecuencias de la falta de capacidad de gestión del equipo de gobierno", lamentan desde el PSOE.

"Marcos Serra dedica esfuerzos y recursos a anunciar fiestas y no resuelve un servicio esencial"

Los socialistas cargan además contra las prioridades del alcalde y sostienen que "mientras Marcos Serra dedica esfuerzos y recursos a anunciar continuamente fiestas, mantiene sin resolver durante demasiado tiempo un servicio esencial para la ciudadanía".

A juicio del PSOE, esta situación evidencia "un modelo de gobierno del PP más preocupado por la propaganda que por dar respuesta a los problemas reales de los vecinos y vecinas de Sant Antoni".

Por todo ello, el PSOE reclama al alcalde que explique por qué el servicio continúa inoperativo, qué actuaciones se han llevado a cabo durante estos más de dos años y cuándo prevé el Ayuntamiento recuperar la emisión telemática del certificado de residente. La formación exige que se establezca "un calendario concreto" para restablecer "de manera inmediata" este servicio.