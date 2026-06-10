La sanidad pública de Ibiza gana 24 nuevos médicos y enfermeras residentes y se consolida como "un lugar atractivo para especializarse y para quedarse"

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) ha incorporado a 24 nuevos residentes que han elegido la sanidad pública de las Pitiusas para realizar su formación especializada, una cifra que supone un incremento del 20% respecto a 2025.

La nueva promoción está integrada por catorce médicos internos residentes (MIR), nueve enfermeras internas residentes (EIR) y una farmacéutica interna residente (FIR), que inician su periodo de especialización en Ibiza. Según ha informado el Área de Salud, en 2026 se formarán un total de 60 especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, UCI, Medicina Interna, Farmacia y Psiquiatría.

El número de residentes que comienzan su formación en el Área de Salud mantiene una tendencia ascendente en los últimos años. En 2024 se incorporaron dieciséis residentes, en 2025 fueron veinte y este año han sido veinticuatro los profesionales que han escogido Ibiza para completar su formación durante los próximos años. En el caso de los médicos, el periodo formativo será de cuatro o cinco años, según la especialidad, mientras que para las enfermeras será de dos años.

De los catorce MIR incorporados este año, ocho corresponden a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, dos a Medicina Interna, uno a UCI, uno a Psiquiatría, uno a Ginecología y Obstetricia y uno a Pediatría.

Residentes de enfermería

En Enfermería se han incorporado nueve EIR: cinco de Atención Familiar y Comunitaria, tres matronas de la especialidad Obstétrico-Ginecológica y una enfermera de Pediatría y Neonatología. El Área de Salud destaca que las cinco plazas de Atención Familiar y Comunitaria representan la cifra más alta alcanzada por esta especialidad en Ibiza. Además, este año también inicia su formación especializada una farmacéutica interna residente.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha cubierto este año el 92,3% de las plazas ofertadas para formación especializada, con veinticuatro plazas ocupadas de un total de veintiséis.

En Medicina Familiar y Comunitaria se han cubierto ocho de las diez plazas ofertadas, frente a las tres de diez que se ocuparon en 2024. Asimismo, se han cubierto todas las plazas ofertadas en las especialidades hospitalarias para médicos y farmacéuticos: dos de Medicina Interna, una de Ginecología y Obstetricia, una de Psiquiatría, una de Medicina Intensiva para la UCI, una de Pediatría y una de Farmacia Hospitalaria. También se han cubierto las nueve plazas ofertadas en Enfermería.

El director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, ha señalado que "la formación especializada es una de nuestras columnas vertebrales y unas de las líneas estratégicas de captación y fidelización más importantes". Escudero ha añadido que "a la buena noticia de recibir un 20% más especialistas que en 2025 se suma que hemos cubierto el 92% de las plazas ofertadas cuando el año pasado fue un 83%. Un éxito compartido de tutores, Unidad de Formación y Docencia y todos aquellos que hacen del Área de Salud de Ibiza y Formentera un lugar atractivo para especializarse y para quedarse, ya que nueve de cada diez de los que finalizan su formación deciden desarrollar en Ibiza y Formentera su trayectoria profesional".