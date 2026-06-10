La ruta migratoria hacia Baleares bate un trágico récord: más de 500 fallecidos en cinco meses

La ruta migratoria entre Argelia y Baleares ha dejado 507 personas fallecidas en los cinco primeros meses de 2026, según el informe publicado este miércoles por la ONG Caminando Fronteras, que cifra en 1.317 las personas de 26 nacionalidades distintas que han perdido la vida intentando llegar a España entre enero y mayo.

Del total de víctimas mortales, 142 eran mujeres y 129 niños. Además, 27 embarcaciones han desaparecido con todas las personas que viajaban a bordo.

La ruta argelina hacia Baleares es la segunda con más fallecidos, solo por detrás de la atlántica entre África y Canarias, que suma 635 víctimas mortales. Caminando Fronteras asegura que la vía hacia Baleares concentra el mayor número de tragedias y que supera por primera vez las 500 víctimas documentadas en cinco meses, un 54,6% más que en el mismo periodo de 2025. Según el informe, cada siete horas una persona pierde la vida en esta frontera.

D.I.

La entidad señala que desde 2025 se ha identificado como patrón recurrente el hallazgo de personas fallecidas en la costa, muchas de ellas ahogadas recientemente, por lo que varios naufragios habrían tenido lugar en zonas relativamente cercanas a Baleares.

Caminando Fronteras reclama mejoras en los sistemas de localización y en la respuesta a las alertas emitidas, que, según sostiene, continúa siendo "irregular y tardía". La organización atribuye parte de esta situación a la ausencia de protocolos operativos conjuntos con Argelia, que genera "un vacío institucional" y falta de búsqueda e investigación.

Chalecos salvavidas de migrantes llegados a Formentera en mayo. / D.I.

La ONG considera que las cifras de fallecidos son datos que "ninguna democracia debería poder asumir como normales". La entidad ha difundido el informe antes de la visita a Canarias del papa León XIV, quien, según recuerda en un comunicado, ha denunciado públicamente que los migrantes sean tratados en muchos países peor que los animales y ha pedido una acogida respetuosa, el refuerzo de los rescates y un trato humano y justo.

Aunque el número total de víctimas mortales es inferior al registrado en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1.865 fallecidos, Caminando Fronteras advierte de que las rutas se han vuelto más letales. Las llegadas irregulares se han reducido en torno a un 35%, pero la proporción de fallecidos respecto al número de personas que alcanzan España ha aumentado.

Según los datos de llegadas publicados por el Ministerio del Interior y analizados por la organización, en 2025 se registraba un fallecido por cada ocho personas llegadas a España, mientras que este año la proporción es de un muerto por cada seis migrantes que consiguen llegar.