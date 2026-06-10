Rescatan a dos jóvenes tras caer su coche por un terraplén junto al parking de Cala d’Hort en Ibiza

Dos jóvenes tuvieron que ser rescatadas este martes por la noche después de que el vehículo en el que viajaban se precipitara por un terraplén junto al aparcamiento principal de Cala d'Hort, que se encuentra cerrado desde mediados de mayo.

El aviso se recibió alrededor de las 21 horas y hasta la zona se desplazó un camión con seis efectivos del Parque Insular de Bomberos de Ibiza. En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de Sant Josep y una ambulancia del servicio de emergencias 061.

Las labores para auxiliar a las ocupantes del vehículo se prolongaron durante cerca de dos horas. Finalmente, las dos mujeres pudieron ser evacuadas y fueron trasladadas en ambulancia para someterse a una revisión médica, aunque, según informaron los Bomberos, se encontraban en buen estado de salud. El operativo concluyó sobre las 23 horas.

El accidente se produjo junto al aparcamiento principal de Cala d'Hort, un espacio con capacidad para unos 200 vehículos que permanece cerrado desde mediados de mayo tras la decisión adoptada por la empresa propietaria de los terrenos, Sabinas de Cala d'Hort S.L.

Cerrado el 'parking' de Cala d'Hort /

El cierre del parking, a las puertas de la temporada turística, ha reabierto el debate sobre la gestión de los accesos a una de las zonas más visitadas de Ibiza. La propiedad ha defendido en los últimos días su voluntad de alcanzar un nuevo acuerdo temporal para este verano, aunque también reclama avanzar hacia una solución estable a largo plazo.

La situación no es nueva. El pasado verano el aparcamiento tampoco abrió al inicio de la temporada y no pudo utilizarse hasta el 26 de junio, cuando el Ayuntamiento de Sant Josep y la propiedad alcanzaron un acuerdo temporal que permitió su uso público a cambio de un alquiler de 8.000 euros.

Mientras continúan las negociaciones, el Ayuntamiento de Sant Josep ha informado de que ha localizado dos posibles terrenos en la zona de Cala d'Hort para habilitar aparcamientos alternativos que permitan paliar la falta de plazas mientras se resuelve la situación del parking principal.