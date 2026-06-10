La recuperación de la playa de Sa Punta culmina con la obtención del distintivo Sicted

La playa de sa Punta, situada en es Viver, ha obtenido el distintivo Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos), un reconocimiento que certifica la calidad de los servicios y la gestión de este espacio litoral tras un proceso de recuperación integral que el Ayuntamiento de Ibiza inició en 2023.

El concejal de Playas, Rubén Sousa, ha señalado que este sello pone fin a tres años de trabajo orientados a recuperar una playa que sufría una importante degradación ambiental y paisajística. Entre las actuaciones ejecutadas figuran la implantación de un servicio de limpieza periódica de los arenales, la gestión adecuada de la posidonia, la recuperación de la nomenclatura tradicional del espacio y la retirada de las embarcaciones que fondeaban de forma irregular frente a la costa.

Estas medidas han transformado el entorno y han permitido recuperar la calidad ambiental de la zona de baño. La eliminación de los problemas derivados de la acumulación de posidonia ha favorecido la renovación del agua y ha mejorado las condiciones de uso de la playa. En la actualidad, residentes y visitantes disfrutan de un espacio renovado, con aguas transparentes y una imagen completamente recuperada.

El concejal Rubén Sousa en la playa de sa Punta, en es Viver. / A.E.

La recuperación de sa Punta también ha incorporado nuevos servicios para los usuarios. Entre ellos destacan el servicio de hamacas y el quiosco de playa, cuya concesión se ha licitado este año. Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento amplía la oferta disponible y mejora la experiencia tanto de residentes como de turistas.

Sousa ha valorado de forma muy positiva esta distinción y ha subrayado que "la obtención del Sicted es el resultado de un trabajo constante y planificado que comenzó en 2023 con un objetivo muy claro: recuperar Sa Punta para la ciudadanía y convertirla en una playa de calidad".

Asimismo, ha destacado que "el Consistorio ha recuperado un espacio que durante años permaneció infrautilizado y degradado, hasta convertirlo en una zona de baño atractiva, accesible y dotada de servicios".

"Esta distinción demuestra que la recuperación ambiental y la calidad turística pueden avanzar juntas cuando existe una apuesta firme por la mejora continua", ha añadido el concejal.

La mejora del entorno continuará durante los próximos meses con la ejecución del proyecto de embellecimiento del tramo que conecta las calles Ramon Muntaner y Roma Ferrer con Platja d’en Bossa. Esta actuación cuenta con financiación de los fondos europeos Feder dentro del programa EDIL.

El proyecto contempla nuevas intervenciones de integración paisajística y mejoras en la iluminación con el objetivo de reforzar la conexión del frente marítimo y avanzar en la recuperación y puesta en valor del litoral del municipio.

Por otra parte, Sousa ha recordado que el Sicted constituye un proyecto de mejora de la calidad turística impulsado por el Ministerio competente en materia de Turismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Govern de les Illes Balears. Esta iniciativa reconoce a los servicios y equipamientos que mantienen un compromiso continuado con la mejora de la calidad, la gestión y la atención a los usuarios.