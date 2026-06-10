El PSOE carga contra el alcalde de Ibiza por gobernar "de espaldas a la ciudadanía" y pide que dé "un paso al lado"

El PSOE de Ibiza ha denunciado este miércoles el creciente rechazo ciudadano a las decisiones impulsadas por el equipo de gobierno del PP encabezado por Rafael Triguero y asegura que, tras tres años de mandato, ha logrado enfrentar a vecinos, comerciantes y asociaciones de distintos barrios de la ciudad.

Según sostiene el Grupo Socialista en una nota de prensa, el alcalde está gobernando "de espaldas a la ciudadanía", ignorando a vecinos, colectivos y asociaciones y generando conflictos sociales. Los socialistas consideran que esta situación evidencia "un absoluto fracaso" de sus iniciativas y la ausencia de un plan de futuro para la ciudad. Además, atribuyen a la falta de transparencia y a la ausencia de diálogo del equipo de gobierno la aparición de movilizaciones vecinales y una pérdida de confianza ciudadana.

La concejala socialista Carmen Boned afirma que "cuando la ciudadanía se tiene que organizar para defender sus intereses ante un alcalde más preocupado por sus intereses personales, lo que pone de manifiesto es la ausencia de contacto con la realidad del equipo de gobierno". Boned añade que "lo que estamos viendo no son casos aislados. Existe un patrón evidente de falta de diálogo, improvisación y ausencia de un proyecto compartido de ciudad". Según la edil, esta situación afecta a barrios como la Marina, sa Real, los Llimoners, ses Figueretes, la zona de Ibiza Centre y ahora también sa Colomina, "prácticamente la ciudad entera".

El PSOE recuerda que comerciantes y vecinos del centro histórico reclamaban la instalación de un mercado y un supermercado en Sa Peixateria y asegura que "por el capricho de un alcalde" se ha construido un espacio para la celebración de actos "que nadie quería". Los socialistas también aluden a la movilización vecinal en sa Real, donde, según explican, los residentes han impulsado una recogida de firmas para frenar un macroaparcamiento proyectado sin consenso y sin atender las preocupaciones del barrio.

A estas situaciones, añaden, se suma el rechazo vecinal al proyecto previsto para la plaza de sa Colomina, donde los residentes han constituido una plataforma para mostrar su oposición y reclamar una participación real en las decisiones que afectan a su entorno. Asimismo, sostienen que el sector comercial del centro de Ibiza no se siente representado ni escuchado por el equipo de gobierno.

"Cuando comerciantes, vecinos y entidades de diferentes barrios expresan simultáneamente su malestar, el problema no son los vecinos. El problema es Triguero y quien gobierna", señala Boned.

Para el PSOE, el alcalde está demostrando una "preocupante incapacidad" para escuchar a la ciudadanía y construir consensos antes de presentar proyectos que transforman los espacios públicos de la ciudad.

Boned considera que "la sensación que existe en muchos barrios es que las decisiones se toman en los despachos y se comunican después a los afectados como hechos consumados. Esta no es la manera de gobernar una ciudad plural y diversa como Ibiza".

Los socialistas consideran especialmente preocupante que el Ayuntamiento esté generando conflictos donde, a su juicio, debería generar acuerdos. "Un gobierno municipal fuerte es aquel que sabe dialogar, incorporar propuestas y corregir proyectos cuando los vecinos plantean objeciones razonables. Lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Y lo que es peor, tenemos a un alcalde debilitado por sus operaciones inmobiliarias personales, incapaz de entender el mensaje que le está enviando el vecindario de prácticamente toda la ciudad", afirma la concejala.

Por todo ello, el PSOE reclama al alcalde que abandone lo que define como una política "autoritaria, de mentiras continuadas y de vídeos de autopromoción con sueldos públicos" que, según sostiene, está fracturando la relación entre la sociedad y el Ayuntamiento de Ibiza. "Vistas todas las situaciones generadas en la ciudad y su actuación personal con la vivienda del barrio de Can Misses, el alcalde debería dar un paso al lado", concluye Boned.