El Pla B@les transforma Sant Josep: más salud, menos peso y menos soledad

El Ayuntamiento de Sant Josep presenta hoy los resultados finales del Plan B@les, una iniciativa pionera de prescripción de ejercicio físico que busca mejorar la salud y el bienestar de la población adulta inactiva del municipio. El programa, con seis meses de duración, confirma un impacto muy destacado en los indicadores físicos de las personas participantes y en la mejora de las dinámicas sociales y comunitarias.

Presentación de la iniciativa en Sant Josep. / A.S.J.

El departamento de Deportes impulsa el proyecto y a través del Centro de Salud del municipio los pacientes son derivados a la iniciativa. Educadores fisicodeportivos cualificados dirigen las sesiones supervisadas en el Polideportivo Can Guerxo y en la Piscina Municipal de Sant Josep. Entre las actividades se incluyen dos sesiones semanales de una hora, lo que permite un trabajo continuo adaptado a las necesidades de cada persona.

En este sentido, el concejal de Deportes, Xicu Ribas, subraya la relevancia del programa: "Los resultados del Plan B@les demuestran que el deporte actúa como herramienta de salud pública y también de cohesión social. No solo hablamos de mejoras físicas evidentes, sino de personas que recuperan energía, confianza y vínculos con su entorno. Este proyecto llega para quedarse y el municipio debe consolidarlo", afirma.

Redes de apoyo

De los 19 participantes iniciales, 17 completan todo el programa, un hecho que refleja una elevada tasa de adherencia. El balance final registra una pérdida media de peso de 4,36 kg por persona participante y una reducción de la grasa visceral en el 76,4% de los casos analizados.

El informe también recoge una mejora del bienestar emocional, una reducción del estrés y de la ansiedad, y un aumento de los vínculos sociales entre los participantes. Estas mejoras fortalecen la red comunitaria y reducen la soledad no deseada.

El Consistorio destaca el retorno social del programa. La iniciativa impulsa la creación de redes de apoyo entre vecinos e incorpora de forma progresiva hábitos de vida saludables en el entorno familiar y comunitario.