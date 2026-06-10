Cinco pisos turísticos ilegales cazados en una semana en Ibiza: uno cobraba más de 20.000 euros por menos de dos semanas

La ofensiva del Ayuntamiento de Ibiza contra el alquiler turístico ilegal sigue sumando actuaciones. En apenas una semana, la Policía Local ha levantado cinco actas por presuntas actividades turísticas clandestinas en viviendas del municipio, tres de ellas detectadas en los últimos días y otras dos la semana anterior. Los nuevos casos se han localizado en el marco de las inspecciones y controles que el Consistorio mantiene para combatir una práctica que considera especialmente perjudicial para el acceso a la vivienda y la convivencia vecinal.

Uno de los inmuebles fue descubierto el pasado fin de semana en la avenida Vuit d’Agost, después de que la Policía Local recibiera numerosas quejas por ruidos y molestias. Los agentes localizaron al propietario de la vivienda, quien reconoció que la estaba alquilando al tratarse de su segunda residencia.

Los otros dos expedientes se iniciaron tras diferentes actuaciones policiales. En uno de ellos, la investigación arrancó a raíz de un aviso recibido a través de la plataforma municipal Línea Verde. Los agentes identificaron a una persona que mostró una actitud nerviosa y que explicó que solo permanecería en la vivienda durante el fin de semana. Además, aseguró que había formalizado el alquiler por teléfono y los policías comprobaron que no estaba empadronada en el inmueble.

Los ocupantes aseguran que gestionaron el alquiler turístico ilegal a través de una inmobiliaria

El tercer caso llamó especialmente la atención por las cifras manejadas. Según explicó la Policía Local, los ocupantes manifestaron que permanecerían 13 días en la vivienda, que habían abonado más de 20.000 euros por la estancia y que la operación se había gestionado mediante una inmobiliaria.

En los tres casos se han levantado actas por posibles infracciones de la Ley de Turismo de Baleares relacionadas con la comercialización turística de viviendas sin la correspondiente autorización y por la promoción de actividades turísticas ilegales.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la normativa balear prohíbe el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares de Ibiza y advierten de que las sanciones pueden alcanzar los 40.000 euros en las infracciones graves y hasta 400.000 euros en los casos muy graves, especialmente cuando existe reincidencia. Pero las consecuencias pueden ir más allá del ámbito turístico. El concejal de Urbanismo, Juan Flores, ha anunciado que también se analizarán estos expedientes desde el punto de vista urbanístico para comprobar si existe un cambio de uso ilegal de residencial a turístico.

"Quien destina viviendas a uso turístico sin la correspondiente autorización debe tener claro que el Ayuntamiento de Ibiza actuará con firmeza", ha advertido Flores. El edil ha señalado además que "el alquiler turístico ilegal perjudica el acceso a la vivienda, altera la convivencia y genera una competencia desleal respecto a los establecimientos y viviendas que operan dentro de la legalidad".

Multas de hasta el 75% del valor total de la vivienda

Las posibles sanciones urbanísticas tampoco son menores. La legislación balear contempla multas equivalentes al 75% del valor total de la edificación cuando se acredita un cambio de uso sin el título habilitante necesario. De hecho, el Ayuntamiento acaba de culminar uno de estos procedimientos con una de las sanciones más elevadas impuestas hasta ahora por este tipo de infracciones. La Junta de Gobierno Local ha rechazado las alegaciones presentadas por una propiedad investigada y ha confirmado una multa de 793.443,74 euros, equivalente al 75% del valor del inmueble.

El expediente se remonta a una inspección realizada en 2024 por la Policía Local y los servicios municipales de Urbanismo, que concluyó que la vivienda estaba siendo explotada turísticamente de forma incompatible con la normativa vigente.

Para Juan Flores, "esta sanción es una muestra de nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas" y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará reforzando las inspecciones, los expedientes sancionadores y la colaboración con otras administraciones para perseguir este tipo de actividades. El Consistorio ha vuelto a pedir la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier vecino que detecte molestias o sospeche de la existencia de un posible alquiler turístico ilegal puede comunicarlo a través de la plataforma municipal Línea Verde.