Los pequeños artistas de 'escoleta' de Ibiza muestran su creatividad en la exposición ‘VilArt’

La Escoleta de Vila pondrá el broche final a su proyecto educativo ‘VilArt’ con una exposición que se inaugurará este domingo 14 de junio, a partir de las 11 horas, en el Casal d’Igualtat del Ayuntamiento de Ibiza. La muestra recoge el trabajo realizado por los alumnos durante el curso 2025-2026 en una iniciativa que ha utilizado el arte como hilo conductor para estimular el aprendizaje y el desarrollo integral de los más pequeños.

A lo largo de cuatro meses, los niños han descubierto diferentes formas de expresión artística a través de la obra y el universo creativo de cuatro referentes internacionales: Hervé Tullet, en enero; Mira Schendel, en febrero; Piet Mondrian, en marzo; y Andy Goldsworthy, en abril. Cada uno de ellos ha servido como punto de partida para trabajar de manera multidisciplinar distintas áreas del desarrollo infantil, fomentando la creatividad, la observación y la experimentación.

El proyecto también ha incluido una vertiente de estimulación del lenguaje desarrollada junto al CEIP Sa Graduada. Mediante cuentos relacionados con los artistas estudiados, los alumnos de la escoleta han compartido actividades y experiencias con estudiantes de cuarto de Educación Infantil, generando espacios de aprendizaje conjunto y enriquecimiento mutuo.

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La exposición permitirá conocer el resultado de este recorrido artístico y pedagógico, mostrando los trabajos realizados por los niños con la implicación del equipo docente y las familias. Desde la Escoleta de Vila destacan que la muestra pretende compartir con la ciudadanía la filosofía del centro y el conjunto de experiencias que han permitido a los alumnos «crecer y conocer el mundo desde perspectivas diversas y libres».

Tras la inauguración, la exposición permanecerá abierta entre el 15 y el 17 de junio en horario de mañana para las visitas de los centros educativos del municipio. El 18 de junio podrá visitarla el público general interesado en descubrir este proyecto que une arte, educación y creatividad desde las primeras etapas de la infancia.