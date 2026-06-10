El Parador de Ibiza cumple tres meses de actividad con una media de ocupación superior al 80%

El Parador de Ibiza cumple tres meses de actividad y el balance de su gestión no puede ser más positivo, al menos para sus gestores. El nuevo establecimiento hotelero de lujo habilitado en el castillo de Dalt Vila, con unas vistas privilegiadas a la ciudad, la costa de ses Figueretes, es Viver y Platja d'en Bossa y la isla de Formentera, mantiene desde el 10 de marzo pasado una ocupación media de sus habitaciones que supera el 80%.

"Los primeros meses de funcionamiento del Parador de Ibiza están dejando datos muy positivos", subrayan desde la empresa pública que gestiona este establecimiento hotelero, Paradores de España. Y detallan que, desde su apertura, "ha mantenido una ocupación superior al 80%". Además, durante este mes de junio los datos están mejorando.

Así, la misma fuente indica que la media de habitaciones vendidas durante este mes "supera el 85%, lo que refleja el interés que ha despertado el establecimiento tanto entre los visitantes de la isla como entre quienes buscan una forma diferente de conocer su patrimonio". Y añaden que "la experiencia de los clientes está siendo especialmente satisfactoria".

Muy recomendado

Para sustentar esta percepción, Paradores de España explica que el hotel de Ibiza (el primero de Baleares y el número 99 de la red estatal) registra "un NPS (Net Promoter Score, métrica que mide la lealtad y probabilidad de que un huésped recomiende el establecimiento) de casi 80 puntos, por encima de la media de Paradores (67,6), lo que apunta a un alto nivel de fidelización y a una clara disposición de los clientes a recomendar la estancia".

Por otra parte, y para celebrar los tres meses de actividad del Parador de Ibiza, su empresa matriz está "ultimando todos los preparativos de cara al evento" que tienen previsto celebrar este jueves 11 de junio, que será como una segunda inauguración (la primera fue el 23 de febrero con la asistencia del ministro de Turismo, Jordi Hereu). El objetivo, apuntan desde el gabinete de comunicación de la empresa pública, es "ofrecer una experiencia única para descubrir Ibiza desde una mirada diferente, combinando la calma mediterránea con la energía vibrante de la isla".

Imagen del interior del Parador de Ibiza. / Vicent Marí

Bajo el concepto de 'Camino a la esencia', detallan que el acto "tiene como objetivo posicionar el Parador como un nuevo referente en el ámbito social, cultural e institucional, poniendo el foco en su proyecto artístico, con el que este edificio histórico se ha transformado en una galería viva donde arquitectura, pintura, escultura, fotografía y cerámica dialogan entre sí".

Una amplia representación social

"Contaremos con representantes institucionales, agentes culturales, prescriptores y actores clave del territorio que participarán en un encuentro concebido a través de una cuidada propuesta creativa, escenográfica y experiencial, pensada para poner en valor la historia, el arte, el patrimonio y la identidad única de este espectacular enclave" agregan desde Paradores de España con respecto a este evento.

Cuenta con un total de 66 habitaciones, de las cuales 41 serán para clientes y el resto para trabajadores del establecimiento como consecuencia del problema de falta de vivienda que sufren las islas. Además, dispone de una zona de wellness, un patio de armas en el que celebrar eventos, obras de arte locales y zonas museizadas. La inversión de Paradores en este proyecto, que iniciaron en el año 2008, ha costado alrededor de 47 millones de euros.

En todos estos años, las obras han sufrido innumerables contratiempos; desde crisis económicas a hallazgos de importantes restos arqueológicos e incluso broncas con el Ayuntamiento, por ejemplo por los trabajos de reforma del Camí del Calvari, el único vial de acceso para los vehículos, a escasas fechas de la fecha prevista para la apertura del establecimiento, que se tuvo que retrasar.

Los restos son "un espacio de una importancia patrimonial excepcional", señaló en noviembre de 2022 a Diario de Ibiza Joan Ramón, técnico de Patrimonio del Consell de Ibiza. De hecho, en las conclusiones de un informe que firmó el 28 de septiembre, señala que lo encontrado en la zona donde se pretende ubicar la sala de máquinas del spa del futuro Parador de Dalt Vila es tan relevante que se debe mantener, descubrir e integrar en el espacio museístico del Parador.