Parejas que disfrutan de la “libertad” del nudismo, aguas transparentes y una cuesta “horrible”: lo que opinan los bañistas sobre la playa de s’Aigua Blanca, una de las más salvajes de Ibiza

Hay playas de Ibiza que se recuerdan por sus aguas cristalinas. Otras, por sus chiringuitos. Y luego está s’Aigua Blanca, que parece haber encontrado una fórmula propia para quedarse grabada en la memoria de los bañistas: un paisaje espectacular, un ambiente tranquilo y una subida de vuelta al coche que muchos describen casi como una prueba deportiva, según afirman en sus comentarios en Tripadvisor sobre esta playa, que este verano se ha quedado sin socorrista ni otros servicios.

Las opiniones en el portal de quienes han pasado por esta playa del norte de la isla dibujan un retrato bastante claro. La mayoría coincide en una cosa: merece la pena. Eso sí, llegar hasta ella no es fácil. Y volver, aún menos.

La playa de s'Aigua Blanca. / Juan A. Riera

"Uno de los lugares más bonitos de Ibiza", afirmaba en 2023 el usuario airwav, que pese a lamentar los efectos de los temporales sobre la playa aseguraba que seguía siendo "uno de los lugares más bellos de Ibiza". Para Rosa M es directamente una "playa paradisíaca", con "agua transparente, poca gente y temperatura ideal".

La tranquilidad es precisamente uno de los aspectos más valorados de esta playa, una de las más salvajes de Ibiza. Eva F la recomienda a quienes buscan escapar de las aglomeraciones: "Agua limpia y lo más importante... no aglomeración, te puedes poner donde quieras sin estar apretujados". En la misma línea, Jesús Hernández la define como "de lo más tranquila" y destaca que es ideal "para no estar en el bullicio de las calas y playas abarrotadas de otras partes de la isla".

La cuesta para llegar a la playa, protagonista de la mayoría de las reseñas

Pero si hay algo que aparece una y otra vez en las reseñas es la famosa cuesta. Esa pendiente que separa el aparcamiento de la arena y que se convierte en protagonista involuntaria de casi todas las experiencias. Samuel M avisa de que "una vez instalado, comienza la verdadera aventura" y recuerda que la subida de regreso "es simplemente horrible". Miryambm recomienda directamente "coger una botella de agua para subir y bajar esa cuesta". Y JuanFran F se lo toma con filosofía: "Harás buenas piernas".

La pendiente es tan célebre que algunos visitantes parecen recordarla tanto como el mar. Altius10 advierte de que "el camino extremadamente empinado es un poco preocupante", mientras que Sarahfairy considera que es "un lugar encantador" pero reconoce que existen playas más accesibles para quienes cargan con sombrillas, neveras y demás equipamiento playero.

Jerónimo Marín Palacios

Tampoco ayuda demasiado el asunto del aparcamiento. Cerrado desde hace unos años, para desconsuelo de algunos de los que en los últimos años han dejado su opinión sobre esta playa en el portal de reseñas turísticas. Maldoc habla de una carretera "muy empinada" y deteriorada por la erosión, mientras que varios usuarios recuerdan los tiempos en los que era necesario pagar tres o cuatro euros para dejar el coche.

Otro de los rasgos característicos de s’Aigua Blanca es su tradicional ambiente nudista. Samuel M recuerda que es "una de las dos playas de Ibiza donde la desnudez total es común" y recuerda que cuando estuvo allí "la joven pareja que estaba junto a nosotros aprovechó al máximo esta libertad". Signifique lo que signifique eso. Pilar la describe como una "playa nudista tranquila". Y Pablo N apunta que, aunque existen zonas diferenciadas, "hay nudistas en los dos lados".

Los supuestos beneficios de los baños de barro

También están los aficionados al famoso barro de los acantilados. JuanFran F explica que la pared rocosa que protege la playa está compuesta por un material al que se atribuyen propiedades terapéuticas y asegura que es habitual encontrar "bañistas cubiertos de lodo paseando por esta playa a la espera de que el sol los seque".

Como ocurre con casi cualquier playa, no todas las opiniones son idílicas. Jon I la encontró "sucia" y considera que el esfuerzo de la bajada y la posterior subida no compensa del todo. Rocío G opina que es una cala "poco cómoda" porque resulta difícil encontrar espacio cuando hay mucha gente. Y Jesús A lamenta que una playa bonita pierda parte de su encanto cuando se llena de visitantes.

A pesar de la cuesta y de alguna mala experiencia, la sensación general sigue siendo claramente positiva. Las palabras que más se repiten para definir s'Aigua Blanca son "paradisíaca", "preciosa", "tranquila", "espectacular" o "una de las mejores calas de Ibiza". El precio a pagar, según parece, es sencillo: una buena caminata de ida y, sobre todo, de vuelta.