Una “millonaria” indignada en Ibiza: "Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados"

Ibiza vuelve a ser escenario de una parodia sobre el lujo, el postureo y esa mezcla de exclusividad y caos playero que tantas veces se asocia a la isla. La influencer Leticia Domenech ha compartido en sus redes sociales un vídeo en tono de humor en el que interpreta a una supuesta millonaria desconcertada ante lo que encuentra en una playa ibicenca.

El guion, planteado como una caricatura, arranca con una pregunta que marca el tono de toda la escena: “¿Qué ha pasado con los millonarios en Ibiza?”. A partir de ahí, la protagonista encadena comentarios irónicos sobre la gente en la playa, las hamacas llenas, los idiomas, las camisetas de tirantes, los tatuajes y la dificultad de encontrar ese supuesto paraíso exclusivo que imaginaba.

“Los millonarios venimos a Ibiza desde que tenemos uso de razón”, bromea el personaje, que se mueve entre la queja exagerada y el retrato satírico de un turismo de alto poder adquisitivo que busca lujo, comodidad y distinción incluso en la arena.

Una crítica con humor al postureo de Ibiza

El vídeo juega con algunos de los tópicos más reconocibles de Ibiza: playas abarrotadas, chiringuitos de moda, visitantes internacionales, villas imposibles, reservas por internet y una estética de lujo que convive con escenas mucho más cotidianas.

En uno de los momentos más comentables del guion, la protagonista ironiza sobre la moda playera y el culto al cuerpo: “Aquí no se desmelenan, aquí se desmelonan”. La frase resume el tono de la pieza, que exagera los códigos sociales de determinados ambientes de la isla para convertirlos en comedia.

La parodia también apunta a la sensación de desubicación de quienes esperan encontrar una Ibiza completamente exclusiva y acaban topándose con una realidad más mezclada, masiva y diversa.

“Vengo, me acomplejo y encima pago”

Otro de los ganchos del vídeo es la forma en la que la protagonista se ríe de los estándares de imagen y del ambiente aspiracional que rodea a algunos espacios de la isla. “Vengo, me acomplejo y encima pago”, dice en tono teatral, antes de lanzar otra de las frases del guion: “He visto unas y vistas todas, porque son todas del mismo cirujano”.

La broma conecta con una Ibiza convertida desde hace años en escaparate de verano, donde conviven residentes, turistas, famosos, influencers, familias, trabajadores temporales y visitantes de alto nivel adquisitivo. La isla aparece así como un escenario perfecto para la sátira social.

Ibiza, idiomas y playas llenas

La parodia también se detiene en una escena habitual durante la temporada alta: la presencia de turistas internacionales y el uso constante de otros idiomas. “No habla español, pero estamos en España”, protesta el personaje, antes de corregirse con un “Thank you” y rematar con una frase mítica de Aramís Fuster: “Idiomas, querida”.

El guion encadena contradicciones de forma deliberada. La protagonista se queja de la falta de exclusividad, de las hamacas ocupadas y de tener que pisar la arena pese a vivir rodeada de tecnología. “Invertimos en inteligencia artificial y yo todavía tengo que venir a la playa y mancharme los pies con arena. Esto es un retraso evolutivo”, dice en otra de las frases humorísticas del vídeo.

Una millonaria ficticia para reírse del lujo

Leticia Domenech no se presenta como millonaria, sino que utiliza ese personaje como recurso cómico. La gracia del vídeo está precisamente en la exageración: una supuesta visitante de lujo que se siente incómoda porque la playa no responde a sus expectativas de exclusividad absoluta.

La escena termina reforzando esa caricatura de clase alta en apuros. “Me voy al mar público, que aquí todavía no me cobran por estar hacinados”, ironiza el personaje, antes de concluir con otra frase del guion: “Los millonarios en España somos una especie en peligro de extinción”.

La Ibiza que inspira parodias

El vídeo funciona porque Ibiza es mucho más que un destino turístico: también es un imaginario. La isla concentra lujo, fiesta, playas, chiringuitos, moda, exceso, naturalidad, postureo y vida local. Esa mezcla permite que una simple escena de playa se convierta en material para una parodia reconocible.

La pieza de Leticia Domenech utiliza ese imaginario para reírse de las expectativas de quienes llegan buscando una postal perfecta y acaban encontrando una playa real: llena, diversa, ruidosa, internacional y muy lejos de cualquier fantasía de exclusividad privada.

En clave de humor, la influencer convierte la queja de una supuesta millonaria en una sátira sobre el verano en Ibiza, donde hasta el lujo puede acabar haciendo cola para encontrar hamaca.