Llama la atención: la idea del Ayuntamiento de Ibiza de crear una red de tanques de tormentas por la ciudad

La idea del Ayuntamiento de Ibiza de crear una red de tanques de tormenta en la ciudad para evitar nuevas inundaciones por lluvias torrenciales pero también, y no menos importante, para reducir la cantidad de residuos sólidos que llegan al mar. «Debería haber tanques de tormentas en todos los barrios del municipio», considera el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. «Es también muy importante para el cuidado de nuestra costa, porque al final lo que estamos haciendo es evitar que el agua contaminada acabe en el mar», añade por su parte el concejal Jordi Grivé.

Llama la atención

El entierro, pasadas las diez de la mañana de este lunes en el cementerio de Formentera, de una nueva víctimas del tráfico de personas entre las costas de Argelia y las de las Pitiusas. En este caso, era una mujer (hija, hermana, tía o madre de alguien) que acabó flotando frente a la costa de Punta Gavina. Ya son 27 los migrantes enterrados en nichos anónimos. Una tragedia continua que convierte el Mediterráneo en un enorme, implacable y frío cementerio.

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El ingreso en estado muy grave de dos hombres que se precipitaron, uno de un piso, otro de un acantilado, con apenas unas horas de diferencia en la isla de Ibiza. Dos sucesos demasiado habituales en verano.