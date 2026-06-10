Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoriaSucesos en IbizaEclipse de solObituario: Pilar Castelló
instagramlinkedin

Llama la atención: la idea del Ayuntamiento de Ibiza de crear una red de tanques de tormentas por la ciudad

Llama la atención

Llama la atención

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La idea del Ayuntamiento de Ibiza de crear una red de tanques de tormenta en la ciudad para evitar nuevas inundaciones por lluvias torrenciales pero también, y no menos importante, para reducir la cantidad de residuos sólidos que llegan al mar. «Debería haber tanques de tormentas en todos los barrios del municipio», considera el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. «Es también muy importante para el cuidado de nuestra costa, porque al final lo que estamos haciendo es evitar que el agua contaminada acabe en el mar», añade por su parte el concejal Jordi Grivé.

Llama la atención

Llama la atención

El entierro, pasadas las diez de la mañana de este lunes en el cementerio de Formentera, de una nueva víctimas del tráfico de personas entre las costas de Argelia y las de las Pitiusas. En este caso, era una mujer (hija, hermana, tía o madre de alguien) que acabó flotando frente a la costa de Punta Gavina. Ya son 27 los migrantes enterrados en nichos anónimos. Una tragedia continua que convierte el Mediterráneo en un enorme, implacable y frío cementerio.

Noticias relacionadas

El ingreso en estado muy grave de dos hombres que se precipitaron, uno de un piso, otro de un acantilado, con apenas unas horas de diferencia en la isla de Ibiza. Dos sucesos demasiado habituales en verano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
  2. Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
  3. En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
  4. Movilidad en Ibiza: La ciudad tendrá tres nuevos accesos con la E-10 para descongestionar el tráfico
  5. Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
  6. Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
  7. Arranca la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros: estas son las películas que podrás ver en Ibiza
  8. Los tribunales zanjan una pelea entre dos artesanos de un mercadillo de Ibiza por el conflicto entre Israel y Palestina

Llama la atención: la idea del Ayuntamiento de Ibiza de crear una red de tanques de tormentas por la ciudad

Arrelats a Eivissa: dels Francolí als Riquer

Isabel Tejerina, pionera i lluitadora

El cantante Alejandro Astola, en Ibiza: «La industria musical actual premia la mediocridad demasiado y obvia al buen artista»

El cantante Alejandro Astola, en Ibiza: «La industria musical actual premia la mediocridad demasiado y obvia al buen artista»

Adelaida Molina, comerciante en Ibiza: "Sin paradas de autobuses, la avenida Isidor Macabich se morirá"

Adelaida Molina, comerciante en Ibiza: "Sin paradas de autobuses, la avenida Isidor Macabich se morirá"

Sant Josep localiza dos posibles terrenos donde reabrir el aparcamiento de Cala d’Hort con plenas garantías

Sant Josep localiza dos posibles terrenos donde reabrir el aparcamiento de Cala d’Hort con plenas garantías

Un altercado con un pasajero violento obliga a abortar el despegue de un vuelo de Nápoles a Ibiza

Un altercado con un pasajero violento obliga a abortar el despegue de un vuelo de Nápoles a Ibiza

La playa de s'Aigua Blanca de Ibiza, sin socorristas por riesgo de derrumbe: "Seguiremos viniendo porque es una playa bellísima"

La playa de s'Aigua Blanca de Ibiza, sin socorristas por riesgo de derrumbe: "Seguiremos viniendo porque es una playa bellísima"
Tracking Pixel Contents