Llama la atención: la idea del Ayuntamiento de Ibiza de crear una red de tanques de tormentas por la ciudad
La idea del Ayuntamiento de Ibiza de crear una red de tanques de tormenta en la ciudad para evitar nuevas inundaciones por lluvias torrenciales pero también, y no menos importante, para reducir la cantidad de residuos sólidos que llegan al mar. «Debería haber tanques de tormentas en todos los barrios del municipio», considera el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. «Es también muy importante para el cuidado de nuestra costa, porque al final lo que estamos haciendo es evitar que el agua contaminada acabe en el mar», añade por su parte el concejal Jordi Grivé.
El entierro, pasadas las diez de la mañana de este lunes en el cementerio de Formentera, de una nueva víctimas del tráfico de personas entre las costas de Argelia y las de las Pitiusas. En este caso, era una mujer (hija, hermana, tía o madre de alguien) que acabó flotando frente a la costa de Punta Gavina. Ya son 27 los migrantes enterrados en nichos anónimos. Una tragedia continua que convierte el Mediterráneo en un enorme, implacable y frío cementerio.
El ingreso en estado muy grave de dos hombres que se precipitaron, uno de un piso, otro de un acantilado, con apenas unas horas de diferencia en la isla de Ibiza. Dos sucesos demasiado habituales en verano.
- Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
- Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Movilidad en Ibiza: La ciudad tendrá tres nuevos accesos con la E-10 para descongestionar el tráfico
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
- Arranca la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros: estas son las películas que podrás ver en Ibiza
- Los tribunales zanjan una pelea entre dos artesanos de un mercadillo de Ibiza por el conflicto entre Israel y Palestina