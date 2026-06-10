Juana Acosta se escapa a Ibiza para unos días de “descanso y puro amor”

La actriz Juana Acosta ha elegido Ibiza para desconectar durante unos días y disfrutar de la isla en buena compañía. Así lo ha compartido ella misma en su perfil de Instagram, donde ha publicado varias fotografías de su estancia acompañadas de un mensaje cargado de cariño.

“Días de descanso y puro amor. Gracias @tricicle & #MariaAntonia siempre es una dicha compartir. #Ibiza”, escribió la intérprete junto a una serie de imágenes en las que aparece relajada, sonriente y rodeada de amigos, entre ellos sus anfitriones, el cómico del Tricicle Carles Sans y su mujer, Antonia..

Una escapada entre amigos, sobremesas y buena comida

En las fotografías publicadas por Juana Acosta se puede ver a la actriz disfrutando de distintos momentos de su escapada ibicenca. En una de las imágenes aparece sentada en un sofá junto a amigos, en un ambiente distendido y familiar.

La gastronomía también ha tenido un papel protagonista en estos días de descanso. La actriz ha compartido imágenes comiendo pasta, saliendo a cenar y disfrutando de un plato de bogavante con patatas y huevo, una escena muy ligada al placer de sentarse a la mesa sin prisas.

Ibiza, refugio de desconexión para Juana Acosta

La publicación refleja una escapada tranquila, alejada de grandes eventos y centrada en el descanso, la amistad y los pequeños placeres. Ibiza vuelve a aparecer así como uno de los destinos favoritos de rostros conocidos que buscan unos días de calma junto al mar.

Juana Acosta, muy activa en redes sociales, ha querido agradecer públicamente la compañía de sus amigos durante estos días en la isla.