Calendari: ’Temps de dones, dones en el temps’
Isabel Tejerina, pionera i lluitadora
ISABEL TEJERINA | Època: 1949-2024 | País: Espanya (Santander) | La varen expulsar de l’Ajuntament de Santander l’any 82 per okupar una vivenda social buida.
Mestra, investigadora, política i activista. Aquesta era Isabel Tejerina Lobo, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Nascuda a Mieres a finals dels anys 40, es va llicenciar en Filologia Romànica i durant els seus primers anys com a docent va participar a mobilitzacions universitàries. Va exercir de mestra i de professora de Magisteri a la Universidad de Cantabria i els seus inicis a la política varen ser al Frente de Liberación Popular abans de passar-se al PCE. Va ser, l’any 79 la primera regidora dona de l’Ajuntament de Santander. Al llarg de la seua vida ha lluitat per diferents causes: les dones migrants, els refugiats siris, el 0,7% pel personal de la Universidad de Cantabria... Va publicar treballs sobre pedagogia i teatre a la infància.
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