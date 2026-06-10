Donar sangre
Ibiza se une a la celebración del Día Mundial de la Donación de Sangre con una jornada solidaria
La jornada de donación de sangre en Ibiza, organizada en conmemoración del Día Mundial, ha contado con una notable participación.
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Ibiza
Hoy el Consell de Ibiza ha acogido una jornada de donación de sangre impulsada por el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Trabajadores de la institución y donantes en general han participado en la iniciativa.
El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ha organizado la jornada junto al departamento de Bienestar Social, Familia e Igualdad. Este departamento ha impulsado la acción en el marco del Día Mundial de la Donación de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio. Durante toda la mañana, cerca de 40 personas han acudido a la convocatoria.
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