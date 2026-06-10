Ibiza se une a la celebración del Día Mundial de la Donación de Sangre con una jornada solidaria

Hoy el Consell de Ibiza ha acogido una jornada de donación de sangre impulsada por el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Trabajadores de la institución y donantes en general han participado en la iniciativa.

Jornada de donación de sangre en el Consell de Ibiza. / Consell de Ibiza

El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ha organizado la jornada junto al departamento de Bienestar Social, Familia e Igualdad. Este departamento ha impulsado la acción en el marco del Día Mundial de la Donación de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio. Durante toda la mañana, cerca de 40 personas han acudido a la convocatoria.