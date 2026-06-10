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Ibiza convoca dos becas de prácticas en laboratorio de arqueología

El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles y la convocatoria está dirigida a estudiantes y titulados recientes de Historia y Arqueología

Vista del Museo Arqueológico de Eivissa.

Vista del Museo Arqueológico de Eivissa. / Vicent Mari

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Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha vuelto a convocar dos becas de prácticas en laboratorio de arqueología, una iniciativa dirigida a favorecer la formación especializada de estudiantes y titulados vinculados al ámbito del patrimonio histórico.

El anuncio de la convocatoria se ha publicado en el BOIB y el plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a su publicación. Las bases completas pueden consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Eivissa.

Podrán optar a estas becas las personas mayores de edad con nacionalidad española o extranjeras con residencia legal en España que sean estudiantes universitarios de la especialidad de Arqueología durante el curso académico 2025/2026. También podrán presentarse licenciados, graduados y postgraduados de las especialidades de Historia y/o Arqueología que hayan finalizado sus estudios en los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria.

Estas prácticas permitirán a los participantes acercarse al trabajo técnico desarrollado en el laboratorio arqueológico, un ámbito fundamental para la conservación, estudio y documentación del patrimonio histórico de la ciudad.

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Las personas interesadas pueden resolver cualquier duda a través del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Eivissa, en los teléfonos 971 303 009 y 673 771 519.

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