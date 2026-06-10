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Los gritos de una mujer “poseída” en una playa de Ibiza alarman a los vecinos: “Al único que tengo miedo es a mi papá Dios”
Una mujer grita frases religiosas y políticas en la madrugada de Platja d’en Bossa
Una escena ocurrida de madrugada en Platja d’en Bossa, en Ibiza, ha generado inquietud entre algunos vecinos de la zona después de que una mujer fuera grabada en la playa mientras gritaba de forma insistente y hacía gestos hacia el cielo.
En las imágenes, difundidas en TikTok por el usuario @crazzyunivrs222, se observa a la mujer visiblemente alterada, caminando por la arena y pronunciando frases como: “Somos indígenas, somos blancos, todos somos uno”. Sus gritos, según relata la persona que graba el vídeo, llegaron a asustar a algunos residentes cercanos.
“Viva Cristo” y gritos en plena madrugada
Durante la grabación, la mujer continúa hablando en voz alta y realizando movimientos con los brazos mirando hacia arriba. En otro momento se la escucha decir: “Viva Cristo, somos gigantes”, antes de gritar: “Al único que tengo miedo es a mi papá Dios”.
La persona que capta las imágenes reacciona con sorpresa ante lo que está presenciando y llega a afirmar que la mujer “está drogada”, aunque no hay confirmación oficial sobre su estado ni sobre las circunstancias que provocaron el episodio.
En otro momento del vídeo, la mujer que graba llega a decir que aquello parece “satánico”, mientras la protagonista de la escena continúa gritando en la playa y gesticulando hacia el cielo.
Reacciones en TikTok: “Eso es lo normal en Ibiza”
El vídeo no ha tardado en generar comentarios en TikTok, donde numerosos usuarios han reaccionado a la escena con sorpresa, ironía y también cierta resignación. Algunos han apuntado que este tipo de episodios “son lo normal en Ibiza”, mientras otros han señalado que, si la situación llama la atención, es porque quien se sorprende “no ha pasado muchas temporadas” en la isla.
Los comentarios reflejan una percepción extendida sobre determinadas escenas nocturnas que se repiten en zonas turísticas con gran actividad, especialmente durante los meses de mayor afluencia. Sin embargo, que situaciones capaces de alarmar a vecinos de madrugada acaben siendo vistas como algo habitual también deja una reflexión incómoda.
La convivencia nocturna, otra vez en el foco
La escena ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la convivencia, el descanso vecinal y la imagen de Ibiza en zonas especialmente concurridas como Platja d’en Bossa. Aunque para algunos usuarios de redes se trata de una escena más dentro del ambiente nocturno de la isla, para quienes viven cerca supone una alteración del descanso y una situación difícil de normalizar.
Por el momento no ha trascendido si hubo intervención policial o sanitaria tras lo ocurrido.
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