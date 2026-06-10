Gabriel López Olivares, el músico de Ibiza que tocó ante el Papa en Barcelona

Durante la retransmisión de RTVE de la vigilia de oración presidida por el papa León XIV en el Estadi Olímpic Lluís Companys, las cámaras enfocaron en reiteradas ocasiones a los componentes de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona (JOSB), que pusieron la banda sonora al evento acompañados, entre otros, por la Escolanía de Montserrat y el cantante Sergio Dalma. Quienes siguieron atentamente el evento celebrado este martes en Barcelona y, además, son fieles seguidores de la OSCE, como Joan Antoni Torres Planells, enseguida repararon en un rostro que les resultaba familiar. «¿Este viola no es Gabriel López Olivares, miembro de nuestra Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa?», preguntaba a través de su perfil en Facebook este ibicenco que lleva más de cinco décadas promoviendo la música clásica en la isla. Unas horas después era el propio protagonista el que se lo confirmaba, calificando aquella oportunidad de «regalo del Señor».

La emoción de haber podido tocar ante el Sumo Pontífice y 40.000 personas más todavía le duraba este miércoles al joven músico de 29 años, nacido y criado en Ibiza. «Ha sido una experiencia única que recordaré toda mi vida», aseguró a Diario de Ibiza desde Barcelona.

Gabriel López Olivares, en un momento de su actuación este martes, en una imagen capturada por las cámaras de RTVE. / RTVE

Fue el director de la JOSB, Carlos Checa, el que ofreció a este músico titular de la OSCE colaborar con la formación catalana en esta ocasión tan especial. «Sabe que soy católico, del Camino Neocatecumenal, y que me gustaría tocar ante el Papa», explicó. La relación de este ibicenco con la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, a la que tiene «un gran cariño», viene de largo.

López, que se formó en Ibiza como viola en el Conservatori Professional de Música d’Eivissa i Formentera ‘Catalina Bufí’, en 2016 se trasladó a Barcelona para estudiar Estadística, carrera que abandonó después para centrarse solo en la pasión que ahora le ocupa. «Había dejado un poco de lado la música, pero con el fin de seguir desarrollando esa faceta hice unas pruebas para entrar en la JOSB y me cogieron. Gracias a esta formación me di cuenta de que lo mío realmente era la viola y decidí centrarme en mi formación en el Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona», detalló. En la agrupación sinfónica barcelonesa, en la que llegó a ejercer como cabeza de sección, estuvo varios años. Luego participó en otras orquestas. En la OSCE, con sede en Vila, dijo, lleva desde que era un adolescente.

Gabriel López Olivares, con los integrantes de la JOSB. / Archivo personal de G.L.O.

López expresó su profundo agradecimiento al director de la JOSB y a sus integrantes por la oportunidad que le ofrecieron esta semana y por cómo le acogieron. «Para mí es un privilegio y un gran honor que Carlos Checa haya contado conmigo. Tener esta oportunidad es algo muy emocionante que llega directamente al alma», reiteró el viola ibicenco, para el que «la música es un don de Dios».

Dio las gracias también al Patronato de Música de Ibiza por contar con él en varios de sus proyectos y al Colegio Reial Monestir de Santa Isabel, en el barrio de Sarrià, por permitirle saltarse algunas clases para ensayar y poder tocar el 9 de junio. «Soy profesor de música de Secundaria de este centro y tutor de 2º de ESO D», detalla antes de asegurar que en los momentos previos a la actuación ante el Santo Padre no se puso nervioso. «Recé y eso me dio paz», reconoció el músico, que tuvo la oportunidad de saludar y fotografiarse con el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, pero se quedó con las ganas de estrechar la mano a León XIV.