Delfines en Ibiza
Encuentran un delfín muerto con heridas de hélice en una cala de Ibiza
Los expertos estiman que el animal varado en Cala Vedella murió entre 24 y 48 horas antes de haber sido encontrado, sin signos avanzados de descomposición
Un delfín muerto ha aparecido este miércoles en Cala Vedella, donde el animal ha permanecido varado sin vida, según ha informado un testigo presencial que ha presenciado cómo varios curiosos se le acercaban en la playa.
Según esta fuente, varios expertos presentes en el lugar han considerado que las heridas del ejemplar son compatibles con el impacto de la hélice de una embarcación. Además, ha señalado que un joven que ha tomado fotografías y mediciones le ha trasladado la opinión de un especialista de Mallorca, quien ha señalado esa posible causa.
El testigo ha descrito al animal como un delfín de unos 20 años de edad y también ha indicado que el cuerpo no ha mostrado signos avanzados de descomposición, por lo que los expertos presentes han estimado que la muerte ha ocurrido entre 24 y 48 horas antes del hallazgo.
En la zona han trabajado miembros del servicio de socorrismo y dos personas externas cuya vinculación no se ha podido concretar. Ahora, el dispositivo se mantiene a la espera de la retirada del ejemplar y del análisis de los especialistas.
- Un incendio calcina el almacén de un 'beach club' de Ibiza
- Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
- Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
- Movilidad en Ibiza: La ciudad tendrá tres nuevos accesos con la E-10 para descongestionar el tráfico
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
- Una aplicación muestra los mejores rincones de Ibiza para ver el eclipse total de sol
- Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona