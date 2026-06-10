Encuentran un delfín muerto con heridas de hélice en una cala de Ibiza

Un delfín muerto ha aparecido este miércoles en Cala Vedella, donde el animal ha permanecido varado sin vida, según ha informado un testigo presencial que ha presenciado cómo varios curiosos se le acercaban en la playa.

Según esta fuente, varios expertos presentes en el lugar han considerado que las heridas del ejemplar son compatibles con el impacto de la hélice de una embarcación. Además, ha señalado que un joven que ha tomado fotografías y mediciones le ha trasladado la opinión de un especialista de Mallorca, quien ha señalado esa posible causa.

Heridas en la cola del animal por hélices de barco. / Claudio A.

El testigo ha descrito al animal como un delfín de unos 20 años de edad y también ha indicado que el cuerpo no ha mostrado signos avanzados de descomposición, por lo que los expertos presentes han estimado que la muerte ha ocurrido entre 24 y 48 horas antes del hallazgo.

En la zona han trabajado miembros del servicio de socorrismo y dos personas externas cuya vinculación no se ha podido concretar. Ahora, el dispositivo se mantiene a la espera de la retirada del ejemplar y del análisis de los especialistas.