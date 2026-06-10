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Detenidos en Ibiza dos especialistas en robos en la zona de Talamanca

Empleaban vehículos de alquiler fraudulentos y tarjetas sustraídas para cometer delitos en la isla

Imagen de archivo de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de la Policía Nacional. / P.N.

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Redacción Digital

Ibiza

Policía Nacional, a través de la Unidad Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), detiene en Ibiza a una mujer de origen checo y a un hombre de origen argelino como presuntos autores de varios delitos contra el patrimonio en vehículos.

La investigación sitúa a los detenidos entre finales de febrero y finales de marzo como responsables de tres robos con fuerza y dos hurtos en interior de vehículos. A la mujer se le imputa además un delito de estafa, mientras que al hombre se le atribuyen dos delitos de falsedad documental y un delito contra la seguridad vial.

Los agentes detectaron que los investigados concentraban su actividad en el aparcamiento de la playa de Talamanca, donde seleccionaban vehículos estacionados y sin medidas de seguridad activas. Los detenidos empleaban vehículos de alquiler obtenidos de forma fraudulenta para facilitar su movilidad por la isla. También realizan cargos con tarjetas sustraídas de los vehículos en distintos puntos de Ibiza.

En la investigación se identificó a los presuntos autores y se activó un dispositivo de localización para su posterior detención, llevada a cabo en una calle céntrica de la ciudad de Ibiza. Los detenidos pasaron posteriormente a disposición judicial.

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La Policía Nacional ha destacado que ambos arrestados acumulan antecedentes por delitos contra el patrimonio y utilizan múltiples identidades para dificultar la acción policial.

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