Desmantelan una macrofiesta ilegal en Ibiza con djs de primer nivel y mil personas

La Policía Local de Sant Antoni y la Guardia Civil han desmantelado este miércoles al mediodía una macrofiesta ilegal en una finca de Buscastell. Los agentes llegaron a la zona sobre las 12.30 horas de la mañana.

La fiesta contaba con hasta ocho espacios diferenciados, entre ellos un puesto de comida, un tiovivo portátil, zona de restauración, numerosas barras de servicio y hasta un área sanitaria compuesta por una ambulancia y una carpa con personal sanitario para atender a los asistentes en caso de que lo necesitaran. Uno de los principales atractivos de la fiesta eran los djs de primer nivel que pinchaban tales como Bedouin, Seth Troxler o Dennis Cruz.

El horario de la fiesta abarcaba desde las 19 horas de este martes hasta las 16.30 horas de este miércoles, aunque la llegada de las autoridades adelantó el closing. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha cifrado el número de asistentes en unas 1.000 personas. A la llegada de los agentes a la finca, cuando ya se habían marchado algunos de ellos.

Agentes de la Guardia Civil se unen al dispositivo de desalojo de la fiesta ilegal / Jerónimo Marín Palacios

Logística y transporte

Los agentes acudieron a la finca tras el aviso de los vecinos, quienes detectaron altos niveles de ruido en los alrededores y un operativo de transporte instalado en un descampado vallado cercano. En esta segunda finca había estacionados decenas de vehículos destinados al transporte de pasajeros, además de numerosas VTC. Según detallaron los vecinos, los asistentes a la fiesta llegaban por sus propios medios a esta finca, donde se les entregaba una pulsera para poder subirse a otro transporte que los llevaría a la fiesta.

Los asistentes abandonan la fiesta tras la llegada de las autoridades / Jerónimo Marín Palacios

Entre ambas zonas, en un descampado, había instalado un dispositivo de seguridad con una decena de profesionales supuestamente contratados para gestionar un evento de esta magnitud, tales como controladores de accesos, numerosos vehículos aparcados y hasta un generador de energía. A la llegada de los medios, entre ellos este redactor, los controladores de accesos intentaron impedir la grabación de imágenes y acabaron siendo identificados por los agentes por intentar amedrentar a la prensa mediante una actitud agresiva y amenazas. Además, empresas de comida transportaban alimentos a la fiesta, donde también se servía comida y bebida, según se desprende de los carteles promocionales de la fiesta que circulaban en grupos privados de aplicaciones de mensajería y ha confirmado el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Llegada de las autoridades

El evento causó un gran revuelo entre los vecinos de Sant Antoni, quienes a última hora de la mañana comentaban en corrillos el evento. "La Policía está en camino", afirmaba una vecina en el centro de la localidad. Al llegar las autoridades pidieron hablar con el organizador de la fiesta. Tras una larga espera, las puertas se abrieron y los agentes accedieron al interior del recinto, donde llevaron a cabo diversas investigaciones. Mientras tanto, los asistentes a la fiesta, carentes de transporte de vuelta, salían en tropel del recinto y comenzaban a deambular peligrosamente por la calzada de la estrecha carretera de Buscastell, creando situaciones de peligro para los conductores.

Ocho espacios diferenciados y 15 djs de primer nivel

Los carteles de la fiesta dejan entrever la magnitud de la fiesta y de la finca. Una zona central llamada The Cube, donde actuaban los djs más prominentes, además de otra llamada Everlife Motel, donde también se pinchaba música. En otra zona, llamada Food Corner, era donde se servía comida. Además, había otros cuatro espacios intermedios: The Vessel, The Cloud, The Middle y Carrousel. La fiesta contaba también con dos zonas de lavabos, una en cada extremo de la finca.

Mapa de la fiesta 'Anomalist' / Redacción Digital

Los dj, hasta 15 según el cartel de la fiesta, son de los que pinchan habitualmente en las grandes discotecas de la isla, lo que deja entrever la magnitud del evento y también un hecho ya conocido: los grandes artistas completan su salario de verano pinchando música en fiestas ilegales. Aunque no ha trascendido el precio de la entrada, el cartel con djs de primer nivel y la logística del evento hace presuponer que no se trata precisamente de un evento barato.

'Setlist' de la fiesta 'Anomalist' / Redacción Digital

Sanciones

Según el Decreto-Ley 5/2022, de 16 de mayo, la organización de fiestas que incluyan cobro de entradas, transporte de pasajeros y publicidad podría acarrea una sanción de hasta 300.000 euros. Además, el Ayuntamiento de Sant Antoni está valorando otras infracciones derivadas de la celebración del evento en suelo rústico.