Movilidad
Atención conductores: cortado el tráfico en esta calle de Ibiza el viernes
El Ayuntamiento realizará obras de hormigonado en las escaleras de la zona
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El Ayuntamiento de Ibiza cortará al tráfico este viernes 12 de junio la calle Arxiduc Lluís Salvador, en el tramo afectado por los trabajos de ejecución de la escalera de la calle Juan Ramón Jiménez.
La restricción de la circulación de vehículos se aplicará entre las 8 y las 15 horas, según ha anunciado el Consistorio, con motivo de las obras de hormigonado previstas en la escalera situada en la calle Juan Ramón Jiménez.
El corte afectará únicamente al tramo de la calle Arxiduc Lluís Salvador vinculado a estos trabajos, por lo que los conductores deberán tener en cuenta esta incidencia durante la mañana y hasta primera hora de la tarde del viernes.
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