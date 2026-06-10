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El concurso para el mejor dibujo contra los incedios forestales en Ibiza ya tiene ganador

El Ayuntamiento de Santa Eulària reconoce al joven Tahielanua Veronesi Ávalos, ganador del premio municipal al mejor dibujo infantil sobre prevención de incendios

El alumno del CEIP Sant Carles, ganador premio municipal del concurso 'Ni un foc al bosc'.

El alumno del CEIP Sant Carles, ganador premio municipal del concurso 'Ni un foc al bosc'. / A.S.E.

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Redacción Digital

Ibiza

La Xarxa Forestal y el Ayuntamiento de Santa Eulària han reconocido a Tahielanua Veronesi Ávalos, alumno de sexto del CEIP Sant Carles, como ganador del premio municipal al mejor dibujo infantil dentro de la convocatoria "Ni un foc al bosc", impulsada por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

El certamen busca sensibilizar a los más jóvenes sobre la importancia de prevenir incendios forestales y proteger los espacios naturales. El Ayuntamiento ha entregado al alumno un vale de 60 euros para material deportivo, premio que concede el Consistorio en esta categoría.

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El dibujo ganador servirá para la elaboración de postales informativas que el Ayuntamiento usará para fomentar la prevención de incendios forestales y la concienciación ambiental entre la ciudadanía.

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