El concurso para el mejor dibujo contra los incedios forestales en Ibiza ya tiene ganador
El Ayuntamiento de Santa Eulària reconoce al joven Tahielanua Veronesi Ávalos, ganador del premio municipal al mejor dibujo infantil sobre prevención de incendios
La Xarxa Forestal y el Ayuntamiento de Santa Eulària han reconocido a Tahielanua Veronesi Ávalos, alumno de sexto del CEIP Sant Carles, como ganador del premio municipal al mejor dibujo infantil dentro de la convocatoria "Ni un foc al bosc", impulsada por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.
El certamen busca sensibilizar a los más jóvenes sobre la importancia de prevenir incendios forestales y proteger los espacios naturales. El Ayuntamiento ha entregado al alumno un vale de 60 euros para material deportivo, premio que concede el Consistorio en esta categoría.
El dibujo ganador servirá para la elaboración de postales informativas que el Ayuntamiento usará para fomentar la prevención de incendios forestales y la concienciación ambiental entre la ciudadanía.
- Un incendio calcina el almacén de un 'beach club' de Ibiza
- Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
- Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
- Movilidad en Ibiza: La ciudad tendrá tres nuevos accesos con la E-10 para descongestionar el tráfico
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
- Una aplicación muestra los mejores rincones de Ibiza para ver el eclipse total de sol
- Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona