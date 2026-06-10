El cantante Alejandro Astola, en Ibiza: «La industria musical actual premia la mediocridad demasiado y obvia al buen artista»

Alejandro Astola arrancó este año con su primera gira en solitario, ‘Mi guitarra y yo’, que presenta este jueves a las 20 horas en Las Dalias, en Sant Carles. El artista sevillano, que , recuerda, estuvo en la isla con sus proyectos anteriores, Fondo Flamenco y Astola y Ratón, promete en esta entrevista telefónica con Diario de Ibiza que la cita musical de mañana será toda una «experiencia» en la que el público no se limitará escuchar sino que también tendrá «poder de decisión».

Es la primera vez que actúa en Ibiza solo, acompañado únicamente de su guitarra. ¿Qué puede esperar el público de la isla de su proyecto más íntimo?

Algo muy distinto a lo que la gente está acostumbrada a ver y creo que muy bonito porque sorprende a quien viene a verlo. Más que un concierto, es una experiencia, porque voy a interpretar canciones nuevas que todavía no han salido. Es algo que no suele ocurrir. Pongo propuestas sobra la mesa, la gente las escucha y, según les haya gustado o no, decide qué es lo que se va a grabar en el disco.

¿El repertorio se va a limitar solo a canciones nuevas?

Habrá canciones que he sacado ya con mi proyecto en solitario y otras nuevas, algunas de las cuales ya he ido grabando porque el público las eligió en conciertos anteriores. De mi pasado con Astola y Ratón y Fondo Flamenco no interpretaré nada.

¿Se siente identificado con la etiqueta de flamenco underground que han puesto a su música?

No. Yo me considero cancionero. Esto no es una etiqueta es un oficio.

Alejandro Astola, en un concierto. / Imagen cedida por Las Dalias

Aunque no sea partidario de las etiquetas, entiendo que hay estilos musicales con los que se siente más identificado y otros que están muy alejados de lo que busca con este proyecto en solitario.

Bueno, no me veo haciendo reguetón, en principio, ni tampoco heavy metal. Me gusta la canción de autor, pero tampoco el cantautor al uso. Al final me gusta toda canción que sea buena, venga vestida como venga vestida.

Entre escribir y cantar, ¿qué le llena más?

Escribir.

Lo lleva haciendo desde muy jovencito, desde los 12 años...

Sí, lo hice todo a la vez, escribir y cantar. De hecho, en mis conciertos doy al público un cuaderno para que la gente me ponga cosas y alguien me escribió una frase que terminé tatuándome porque me gustó mucho: «Siempre fuiste mejor escritor que cantante».

¿Hay alguna fórmula para que un tema se convierta en éxito?

Hay algún método para que un tema funcione un poco más, pero para que sea una canción popular que llegue al corazón y traspase generaciones todavía no se ha encontrado la fórmula y espero que no se encuentre nunca. Yo creo que tiene más probabilidades de tener éxito lo que es real y lo que viene del corazón y de la necesidad de plasmarlo en papel, más que lo que se escribe aposta.

«Me han hecho propuestas económicas grandes, pero mi libertad musical no tiene precio»

¿Cuál es la clave para que un músico siga manteniéndose con los años fiel a sí mismo y a su proyecto musical?

No hacer lo que espera el público sino seguir haciendo lo que uno tiene dentro, lo que le sale, no obligarse y dejarse llevar por la marea, vaya donde vaya, aunque, a veces, le lleve a uno a un sitio donde se pase hambre.

Usted gestiona su carrera en solitario, bajo su propio sello personal, pero seguro que mucha compañías discográficas le habrán tentado. ¿Cuál es la propuesta más rocambolesca que le han hecho?

Últimamente me hacen propuestas bastante rocambolescas y grandes, me han llegado a ofrecer mucho dinero, pero me mantengo en mi sitio porque todavía no le he puesto precio a mi libertad.

Supongo que le han ofrecido cantidades astronómicas a cambio de que usted también ceda en ciertos aspectos...

También se han bajado del burro bastante, pero yo quiero que el burro sea mío.

¿Se queda con la industria musical que conoció hace 20 años cuando empezó con Fondo Flamenco o con la actual?

No lo sé, no quiero sonar nostálgico. A mí me da igual. Me voy adaptando a los tiempos y soy feliz con lo que venga. Ahora me va bien, gracias a Dios, y antes también. Cada una tiene su cosas buenas y su cosas malas, no me gusta quejarme.

¿Qué ve de positivo y de negativo en la actualidad?

Lo positivo es que cualquiera desde su cuarto puede llegar al mundo. Antes era más complicado, aunque yo ya llegué al mundo desde mi cuarto, pero bueno, hoy es más fácil. En cuanto a lo negativo, diría que se premia la mediocridad demasiado y que se obvia al buen artista y pasan desapercibidas muchas cosas que son muy buenas y que tienen mucha alma. Pero bueno, es el precio a pagar por tantísima información, que se ven enterradas las propuestas bonitas y que hay muchos payasos distrayendo.

Ha conseguido vivir de la música desde muy joven. ¿Qué balance hace de estas más de dos décadas de trayectoria?

Me lo he pasado siempre bien, hasta en las malas.

¿A qué aspira como músico?

A seguir pasándolo siempre tan bien como ahora y no dejar de dedicarme a esto, aunque no sigan los buenos momentos y vuelvan los malos. No quiero olvidarme de este sentimiento, de la ilusión, del amor que le tengo a lo que hago y hacer canciones siempre con la misma pasión que le pongo cada día.