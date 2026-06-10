El aeropuerto de Ibiza, entre los mejores del mundo

El aeropuerto de Ibiza vuelve a colocarse entre los mejor valorados del mundo según el AirHelp Score 2026, un ranking que analiza la experiencia de los pasajeros en 279 aeropuertos de 76 países. El aeropuerto ocupa el puesto 183 a nivel mundial y el 11 en España y en Baleares marca el mejor resultado del archipiélago.

Con una puntuación de 7,43, Ibiza supera a Son Sant Joan, en Palma, que alcanza el puesto 244 del ranking mundial y el 14 en el nacional, con 7,16 puntos. El aeropuerto de la isla vecina se mantiene como el segundo aeropuerto balear en la clasificación.

España coloca 14 aeropuertos en el 'ranking'

El liderazgo nacional lo marca Bilbao, que entra en el top europeo y se coloca entre los 25 mejores del mundo. Sevilla y Gran Canaria completan el podio español, con fuertes subidas este año. aeropuerto de Bilbao ocupa la primera posición en España. Le siguen aeropuerto de Sevilla en el puesto 35 y aeropuerto de Gran Canaria en el 86.

También entran en el top 100 Valencia (89) y Madrid-Barajas (92). De hecho, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sigue como el gran hub nacional dentro del ranking internacional.

Panamá lidera el mundo, Brasil sorprende

El primer puesto global lo ocupa el aeropuerto de Tocumen, en Panamá. Le siguen Fortaleza (Brasil) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica). AirHelp destaca también a Brasil, que coloca cinco aeropuertos en el top 10 mundial.

El AirHelp Score analiza puntualidad, calidad del servicio y confort. La puntualidad pesa un 60%, mientras que el servicio y las instalaciones suman un 40% entre ambos. El estudio recoge datos de mayo de 2025 a abril de 2026 y más de 14.000 opiniones de pasajeros de todo el mundo.