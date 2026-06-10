Adelaida Molina, comerciante en Ibiza: "Sin paradas de autobuses, la avenida Isidor Macabich se morirá"

''Sin paradas de autobús, la zona de la avenida Isidor Macabich se morirá y acabarán cerrando todos los negocios, ya que las ventas están cayendo en picado''. Así de resignada y contundente se muestra Adelaida Molina, propietaria de la tienda de ropa Adelaida, al hablar sobre la situación que viven comerciantes como ella, que regentan un negocio en la céntrica avenida de Vila y se ven perjudicados por la escasez de paradas de transporte público.

Molina lamenta el declive de una de las arterias de la ciudad: ''No hay turistas, no hay nadie'', indica la propietaria del establecimiento, quien agrega: ''La tienda la tengo vacía y este es el aspecto que tiene durante todo el día. Antes, cuando había más paradas de autobús en la zona, era totalmente distinto. Me acuerdo de que, justo cuando teníamos una parada enfrente y los tiques se compraban en el restaurante Gran Vía, pasaban unas 3.000 personas diariamente''.

Adelaida: ''La poca gente que pasea por aquí son residentes, pero no pasa ningún turista''

Actualmente, la parada de autobús más cercana al comercio de Molina se encuentra al inicio de la avenida Isidor Macabich, junto al edificio de los antiguos juzgados y a escasos metros del cruce con las avenidas Ignasi Wallis y Bartomeu de Roselló. Esta ubicación provoca, según explica, que muchos turistas no lleguen hasta los comercios de la avenida y opten por negocios más próximos al puerto de Ibiza: ''La poca gente que pasea por aquí son residentes, pero no pasa ningún turista. Ahora, en verano, necesitamos clientes extranjeros para recuperarnos de unos inviernos que son flojos y, sin turistas, no hay caja''. Además, se cuestiona: ''¿Y quién va a aguantar el invierno aquí así? Nadie. Absolutamente nadie''.

Muy descontenta por la situación, Molina critica directamente la actitud de los políticos: ''Este problema lo arrastramos desde el mandato del anterior alcalde, Rafa Ruiz. Muchos pensábamos que, con el cambio de gobierno, la situación podía mejorar, pero no ha sido así''.

La comerciante asegura que el alcalde y el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Vila les han estado ''entreteniendo con reuniones, reuniones y más reuniones''. ''No están haciendo absolutamente nada. Deberían caminar, pasarse por los comercios de la zona y hacer algo, ya que es su responsabilidad que no tengamos clientes. Sin embargo, no aparecen y solo hacen campañas comerciales y rifas que no sirven para absolutamente nada. Son unos cobardes'', lamenta.

Por otro lado, también protesta por el mal mantenimiento de la vía pública: ''Esto es una vergüenza. Las calles están sucias''.

Por su parte, Alexandra Álvarez, encargada de la Perfumería Clapés, reconoce que ''Isidor Macabich ha sido tradicionalmente una zona muy concurrida, pero desde que no hay tantas paradas de autobús se nota que hay muchísimo menos tránsito de gente. Además, es muy difícil encontrar zonas de aparcamiento. Este problema nos lo trasladan los clientes, que nos dicen que no pueden parar. También ocurrió durante las obras de remodelación de Isidor Macabich de 2023''.

Por ello, Álvarez explica que ''es muy complicado atraer a residentes de Ibiza que proceden de otras partes de la isla, ya que les cuesta mucho desplazarse hasta la avenida y los más jóvenes que vienen a Vila en transporte público se mueven por zonas cercanas a las paradas''. Con ello, lamenta: ''Al final, nuestra posibilidad de captar clientes casi se reduce a gente que vive por aquí cerca, ya que cuesta mucho conseguir clientes nuevos y turistas porque nos encontramos en una zona con poco movimiento''.

Alexandra Álvarez: ''Nuestras ventas han bajado un 40% o 50%''

Con todas las adversidades vividas en los últimos tiempos, Álvarez cifra la disminución de las ventas en ''un 40% o 50%''. La encargada también se muestra preocupada por el inicio de la temporada turística: ''La verdad es que está costando un poco arrancar. Es cierto que en los últimos días se ha visto algo más de movimiento, pero en años anteriores ya se notaba que había más ambiente al llegar abril''. La encargada concluye: ''En ocasiones, la avenida queda como una zona un tanto desolada''.

No obstante, hay quienes no se ven penalizados por la ausencia de más paradas de autobús en la avenida Isidor Macabich. Es el caso de Rosario Torres, encargada de la tienda Trazos, donde trabaja desde hace casi 38 años: ''Nuestra clientela no se centra ni se ha centrado en personas que vienen con el autobús a Vila, aunque eso no implica que no nos haya comprado gente que ha llegado a Ibiza en transporte público''.

Torres explica que su establecimiento cuenta con una clientela muy consolidada: ''La gente que nos suele comprar es residente en la isla y nos compra desde hace tiempo. En muchos casos, este hábito de compra ha pasado de generación en generación. Tenemos un público muy específico en esta tienda, en la que contamos con una oferta muy particular''.

Rosario Torres: ''Ahora la calle está más limpia''

Torres considera que ''hay menos clientela'', pero, a diferencia de Adelaida, afirma que ''ahora la calle está más limpia'' y se muestra conforme con el resultado de las obras de remodelación de Isidor Macabich de 2023: ''Aunque fue un poco molesto para los comerciantes cuando las iniciaron, una vez finalizadas han servido para mejorar el aspecto de la avenida. Fue una iniciativa para mejor''.

Por su parte, en la papelería Blau Press, situada también en la avenida Isidor Macabich, la mayoría de los clientes son personas mayores. Una de sus dependientas, Dolores Sánchez, reconoce que ''con los cambios en las líneas, los números y las paradas de autobús, se ha formado un poco de descontrol''.

Sánchez explica que esta situación complica el día a día de parte de su clientela: ''Para estas personas es un poco complicado comprar, por ejemplo, en esta tienda y luego tener que andar hasta el Cetis para coger el autobús''.

Mientras tanto, los comerciantes de Isidor Macabich reclaman soluciones que devuelvan movimiento a la avenida y eviten que una de las zonas más céntricas de Vila siga perdiendo actividad.