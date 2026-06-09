Vicent Ribas, obispo de Ibiza, se prepara para ver al Papa: "Dejarse tocar por el pueblo llega al corazón de muchas personas"

El obispo de la Diócesis de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, ha considerado que los mensajes que está dejando el Papa León XIV durante su visita a España son "de gran profundidad espiritual y humana y responden a muchas de las necesidades que vive hoy la Iglesia" y también el país.

En un comunicado, Ribas ha señalado que los mensajes del Papa "han sido palabras que invitan a mirar el futuro con confianza, a fortalecer nuestra fe ya vivir con mayor autenticidad el Evangelio".

Lucía Feijoo Viera

El obispo ha afirmado que León XIV "está viviendo ese viaje con una emoción muy especial" hasta el punto de que "en varios momentos se le ha visto profundamente conmovido por el cariño recibido y por la respuesta de tanta gente. Esa cercanía y esa capacidad de dejarse tocar por el pueblo de Dios son un testimonio que llega al corazón de muchas personas", ha afirmado.

El obispo de Ibiza destaca la participación de los jóvenes

El prelado ibicenco ha resaltado los multitudinarios actos de Madrid, con fieles de todas las edades y "un ambiente de profunda comunión, de alegría sincera y de esperanza renovada", destacando especialmente "la participación de tantos jóvenes" porque "su alegría, su entusiasmo y su disponibilidad son un signo de esperanza para la Iglesia y para nuestra sociedad".

En Cataluña, Ribas ha asegurado que se continuará "compartiendo en Barcelona y Montserrat momentos importantes de esta peregrinación apostólica" y también el jueves el obispo acompañará al Santo Padre a Canarias.

"Pedimos al Señor que los frutos de esta visita apostólica perduren en el tiempo y que este paso del Sucesor de Pedro por nuestra tierra nos ayude a todos a redescubrir la belleza de la fe cristiana, la alegría de pertenecer a la Iglesia y la esperanza que nace del encuentro con Jesucristo. Que nadie salga indiferente de estos días de gracia que estamos viviendo", ha concluido el obispo.