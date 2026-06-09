Vecinos del barrio de sa Colomina de Ibiza se movilizan contra la reforma de la plaza
Los residentes constituyen una plataforma ciudadana para rechazar varias actuaciones del anteproyecto presentado por el Ayuntamiento de Ibiza
El colectivo reclama más zonas verdes, mejor mantenimiento y la retirada de las gradas y el pipicán previstos
La reforma de la plaza de sa Colomina de Ibiza ya tiene contestación vecinal. Residentes y comerciantes del barrio han constituido la plataforma ciudadana Vesins de sa Plaça de sa Colomina para rechazar varias propuestas del anteproyecto presentado por el Ayuntamiento de Ibiza el pasado 29 de mayo y denunciar que la intervención se plantea “sin el consenso de la mayoría de los residentes del barrio”.
El colectivo, formado por vecinos, vecinas y comerciantes de la zona, manifiesta su desacuerdo con diferentes actuaciones previstas y cuestiona la voluntad del Consistorio de intervenir en este espacio.
Los integrantes de la plataforma reclaman la defensa de los intereses comunes del vecindario y consideran necesario impulsar mejoras que respondan a las necesidades reales de la plaza. Según advierten, algunos de los nuevos equipamientos previstos transformarían de forma “profunda y negativa” el espacio y podrían generar problemas de convivencia y seguridad.
La iniciativa pretende abrir un proceso de diálogo con el Ayuntamiento para consensuar una propuesta adecuada a la realidad y a la voluntad de los residentes. Entre sus demandas figuran potenciar los elementos naturales ya existentes, ampliar las zonas verdes y retirar actuaciones como el aumento de superficies compactadas y pavimentadas, que, según señalan, podrían acentuar el efecto “isla de calor”.
La plataforma también rechaza la instalación de gradas, al considerar que podrían favorecer conductas incívicas, y la incorporación de un pipicán por la escasa ventilación de la plaza y la existencia cercana de un espacio con esa misma función. Esta semana está previsto iniciar una recogida de firmas.
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