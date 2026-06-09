Situación "crítica" de Aemif: el PSOE responsabiliza al presidente del Consell de Ibiza

El Grupo Socialista en el Consell de Ibiza responsabiliza al equipo de gobierno de Vicent Marí de la situación económica denunciada por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif) y exige explicaciones y responsabilidades políticas después de que la entidad haya alertado del abandono que, según sostiene, sufren las personas con discapacidad física en la isla, así como de los impagos y la falta de renovación del concierto social.

El Consell de Ibiza ya respondió que trabaja en la renovación de los conciertos sociales con las entidades que atienden a personas con discapacidad y que, a partir de ahora, se firmarán por un periodo de cuatro años para dar más estabilidad y garantías a usuarios y entidades. La institución insular sostiene que el proceso está en su fase final y que los nuevos conciertos podrán aprobarse en las próximas semanas. Según la respuesta del Consell, en la última sesión del consejo ejecutivo ya se aprobó uno de ellos y en los próximos días se aprobará otro más.

Una deuda "inadmisible"

El PSOE considera inadmisible que el Consell de Ibiza mantenga pendiente el pago de cerca de 191.000 euros correspondientes al concierto del centro de día gestionado por Aemif, un servicio esencial para personas con discapacidad física de origen neurológico, mientras el convenio se encuentra caducado desde hace casi un año.

Sobre esta deuda, el Consell ha explicado que corresponde a facturas de un concierto vencido y que se está preparando el expediente de regularización para abonarlas "cuanto antes". La institución defiende que la renovación de los conciertos por cuatro años evitará que vuelvan a producirse situaciones de este tipo y asegura que mantiene "una comunicación permanente" con Aemif.

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell Insular de Ibiza, Elena López Bonet, ha calificado la situación denunciada por Aemif de "gravedad extrema" porque "evidencia el fracaso de la gestión social de Vicent Marí". "No es aceptable que una entidad que presta servicios esenciales a las personas con discapacidad física tenga que sostener su actividad gracias a empresas y entidades privadas mientras el Consell acumula casi 191.000 euros en facturas pendientes de pago", afirma.

Las prioridades del Consell "son otras"

López Bonet lamenta que, a su juicio, las prioridades del equipo de gobierno del PP "son otras". "Mientras Vicent Marí infla determinadas subvenciones a dedo y ha destinado 56 millones de euros a promoción turística desde que gobierna, se despreocupa de las necesidades más importantes. Las políticas sociales no pueden seguir siendo las grandes olvidadas del Consell de Ibiza", critica.

La portavoz del PSOE remarca: "Hablamos de personas que necesitan atención especializada, de familias que esperan una respuesta y de usuarios y usuarias que no pueden quedar a merced de los retrasos administrativos". En este sentido, señala que "cuando una administración deja caducar conciertos, demora pagos y no amplía recursos, está fallando en sus obligaciones".

Elena López Bonet recuerda que el Consell Insular tiene la responsabilidad de garantizar la atención a las personas con discapacidad y lamenta que una entidad que atiende a la práctica totalidad de las personas adultas con discapacidad física de Ibiza haya tenido que sostener los servicios gracias al apoyo de empresas y entidades privadas mientras espera el cumplimiento de los compromisos institucionales.

"Hay personas que han muerto sin haber accedido a los servicios que necesitaban"

La portavoz socialista también ha mostrado su preocupación por los datos expuestos por Aemif sobre las listas de espera y las carencias asistenciales. “Lo más preocupante es que Aemif denuncia que hay decenas de familias en lista de espera, que algunas personas han tenido que esperar durante meses para recibir atención y que incluso hay personas que han muerto sin haber accedido a los servicios que necesitaban. Esta es una situación que exige responsabilidades políticas y actuaciones inmediatas”, ha afirmado.

El PSOE comparte igualmente la preocupación expresada por Aemif sobre la falta de plazas concertadas en servicios de autonomía personal, las listas de espera que afectan a decenas de familias y la insuficiencia de recursos para menores, personas mayores de 65 años y personas con necesidades residenciales específicas.

En relación con el Servicio de Atención y Promoción de la Autonomía Personal (Saipap), el Consell sostiene que "siempre" lo ha considerado "un recurso oportuno y positivo", aunque afirma que su prioridad ha sido garantizar primero la estabilidad de los servicios básicos y esenciales que prestan distintas entidades, como el centro de día, el centro ocupacional y la vivienda supervisada. Una vez consolidada esta red, la institución asegura que avanzará en la incorporación de nuevos recursos para ampliar la atención a las personas con discapacidad física de la isla.

"Vicent Marí no puede limitarse a decir que los expedientes están en marcha. Después de años de promesas, lo que hacen falta son soluciones reales: pagar lo que se debe, renovar los conciertos sociales con garantías y dotar los servicios de discapacidad de los recursos necesarios para que ninguna persona quede desatendida", afirma López Bonet.

Por este motivo, el PSOE reclama a Vicent Marí que actúe de manera inmediata para regularizar los pagos pendientes, renovar los conciertos sociales con todas las garantías necesarias y reforzar la red de atención a la discapacidad física en Ibiza. Igualmente, exige transparencia sobre los plazos previstos para resolver esta situación y sobre las medidas que se adoptarán para evitar que vuelva a producirse.

El Grupo Socialista pedirá información detallada sobre esta situación en los órganos del Consell Insular y continuará defendiendo que la atención a las personas con discapacidad sea una prioridad real de esta institución.