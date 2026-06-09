La cómica Sil de Castro, en Ibiza: «La comedia ha avanzado mucho, pero sigue siendo un sector masculinizado»

Sil de Castro lleva haciendo comedia desde hace 23 años, cuando formó su primera compañía de teatro, pero sus primeros pinitos los hizo con apenas quince, «haciendo animaciones en comuniones». Su carrera profesional arrancó con café teatro, cuentacuentos y otros formatos. El stand up llegó a su vida en 2011. De todo ello y de su espectáculo ‘Noches de Chicas’, que presentará este 11 de junio a las 20 horas en Can Ventosa, en Vila, habla en una entrevista telefónica con Diario de Ibiza, desde Sagunto, donde reside.

Ha actuado ya en varias ocasiones en locales de Ibiza, pero ¿qué le parece hacerlo esta vez dentro de la programación del Ibiza Pride 2026?

Me parece un honor y y me hace muchísima ilusión, porque además el contenido de mi show es bastante LGTB y yo formo parte del colectivo. Siempre es un placer formar parte de los Pride. Ya he actuado en algunos, en Barcelona, Madrid y en mi pueblo.

‘Noche de Chicas’ se anuncia como el único espectáculo exclusivo para mujeres. ¿Los hombres están vetados?

Bueno, suena un poco feo decirlo así. A mí me gusta poner el foco en otro lugar, en el hecho de que es un show diseñado, pensado y hecho para mujeres, por tanto, no pueden entrar los hombres. Esto es una fiesta para nosotras. Yo lo que quería era reproducir las noches de chicas que todas hemos tenido tantísimas veces, igual que ellos.

Tiene otros montajes, como ‘Calladitas estáis más guapas’, que sí son abiertos a público mixto. ¿Cambia algo la atmósfera cuando la audiencia es solo femenina?

Se genera una energía diferente. Cambian mucho las dinámicas del público, porque en los demás espectáculos lo habitual es que la gente vaya en pareja, pero en este show lo que predominan son los grupos de mujeres. Muchas han tenido que buscar un hueco en la agenda y ver, por ejemplo, dónde dejan a los hijos y para ellas es un día especial y eso se nota mucho en la noche.

Aparte de los monólogos, ¿qué ingredientes va a tener esta fiesta de pijamas?

Hay un momento consultorio que es muy divertido. Ahí entra en juego bastante la improvisación. Me gusta mucho tener un diálogo constante con el público, pero que no se asuste la gente que no increpo a nadie, al contrario, lo que busco es crear ese ambiente de estar entre amigas conversando y que no parezca que hay una distancia entre el escenario y la platea sino que estamos todas al mismo nivel. Además del momento consultorio, hago sorteos y hay momentos de karaoke y también de pellizquito al corazón al final. Me gusta hacer un poquito un viaje emocional, que no se quede solamente en la risa por la risa.

Tengo entendido que la inspiración de ‘Noche de Chicas’ llegó de Argentina, del espectáculo ‘Tentadas Standup’, de la comediante Andrea Ibáñez.

El espectáculo en sí no está inspirado en ‘Tentadas Standup’ porque el contenido es completamente diferente, pero sí que hubo un clic cuando estaba yo en Argentina y Andrea nos invitó a su show. El promotor nos dijo que nos iba a encantar porque el público eran solo chicas y ahí pensé que podía ser buena idea probarlo también aquí.

Un momento del espectáculo ‘Noche de Chicas’, que estrenó en septiembre de 2023. / NURIA GÁMIZ

¿Qué temas aborda a través del humor en este espectáculo?

En los monólogos se puede hablar de muchas cosas, pero al final partimos mucho de nosotras mismas y de las experiencias personales. Hablo, entre otras cosas, de la bisexualidad, porque yo soy bisexual y me gusta tener mi momento reivindicativo y de dar visibilidad al colectivo a través del humor. También me gusta meter algún número de contenido más histórico y, en este caso, hablo del consultorio radiofónico de Elena Francis, un programa que se emitió durante muchos años y que esconde un poco de historia oscura detrás. Al final hablo, además, de la pornografía, de las conductas aprendidas del porno. Es un número muy explosivo que conecta mucho con el público porque se habla de algo tan universal como es el sexo.

¿Cree que el mensaje feminista cala más a través del humor?

Cualquier mensaje y aprendizaje llega mejor a través del humor, estoy segurísima. Creo, además, que estamos en un momento en que es muy necesario decir en escena que somos feministas. Hasta 2018 no podías decirlo porque te ponías al público en contra. Con el boom del Me too y el 8M las cosas cambiaron, pero ahora estamos retrocediendo otra vez. Con el auge de la ultraderecha, las redes sociales, la desinformación y la manosfera está calando el mensaje antifeminista. Por eso creo que hay que darle con fuerza otra vez a este tema y no olvidarnos de decir siempre en el escenario que somos feministas. Es un ejercicio de valentía porque cuando yo lo hago noto, a veces, que hay reticencias entre algunas personas y soy consciente de que puedo llegar a perder público por el camino.

«Con el auge de la ultraderecha y la manosfera, está calando el mensaje antifeminista»

¿Considera que todavía el mundo de la comedia sigue siendo muy masculino?

Creo que hemos avanzado muchísimo desde que empecé con el stand up y a habitar el circuito de carretera en 2011. Aquello era el Pleistoceno, era terrible. Desde entonces hemos cambiado muchísimo, pero todavía sigue siendo un sector masculinizado, solo hay que ver las programaciones en los teatros y en las cadenas de televisión. Vamos haciendo logros, vamos metiendo la cabecita, pero todavía queda camino por hacer.

¿Le han llegado a decir de qué podía hablar y de qué no?

Eso les encanta. Incluso mujeres. Alguna de mentalidad más conservadora me ha llegado a escribir mensajes diciéndome que tenía que revisar mi discurso porque tenía una responsabilidad con un micro en la mano. Así que sí, todavía hay gente que tiene la osadía de decirte que es lo que deberías decir y lo que no en un espectáculo, pero esta es mi fiesta y lloro cuando quiero.

¿Qué temas le han sugerido no tocar?

No es que te lo dijeran explícitamente. Soy una persona que siempre ha abordado temas controvertidos y cuando decía, por ejemplo, que era bixesual en un pueblo de la España profunda o les explicaba que había sido dominatrix en Barcelona a la gente le explotaba la cabeza. Cuando abordaba temas de sexualidad con total normalidad y llamando a las cosas por su nombre me llamaban bruta, pero es que una mujer también puede ser desagradable, soez y burda por elección, no porque esté imitando a un hombre. A ellos nadie les cuestionaba que lo fueran, ni los temas que escogían, sin embargo, a las cómicas constantemente, compañeros, programadores y público. Incluso los coaches de comedia te cuestionaban y, lo peor, es que le hacías caso.

Así que se ha autocensurado.

Claro, durante mucho tiempo hasta que un día te atreves a probar y te das cuenta de que funciona. Es que encima la realidad es que la mayoría del público es femenino y son ellas las que compran las entradas. Cuando explicaba la idea que tenía con ‘Noche de Chicas’ recuerdo que me decían que estaba loca y que no iba a funcionar, que aquello era comedia de nicho y mira ahora, hemos llegado a meter mil mujeres en el palacio de congresos de Salamanca y 700, dos veces, en el auditorio de León.

¿Qué metas se marca como mujer humorista?

La verdad es que estoy consiguiendo hitos que ni siquiera me había planteado para mi carrera. Mi meta ahora es seguir creciendo, seguir aprendiendo y poder seguir viviendo de llevar mi comedia a los escenarios. Me gustaría poder abordar otros formatos que quizás no son tan comerciales, como el clown, que es algo para lo que he estudiado mucho y de lo que tengo en mente hacer algo. En los shows que hago ahora combino el stand up con otras cosas que sé hacer y para las que me he preparado y tengo experiencia, como el burlesque. A mí el cabaret me corre por las venas, yo he sido molinera en El Molino de Barcelona varios años.