El nuevo instituto de Ibiza, en Can Cantó, entra en una fase clave para su futuro

El proyecto básico y de ejecución del nuevo instituto de Ibiza, en la zona de Can Cantó, ya se encuentra en fase de información pública tras la publicación del anuncio correspondiente en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del 6 de junio de 2026, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza. Se trata de una infraestructura largamente reclamada por la comunidad educativa de la isla yun proyecto que se ha ido retrasando.

Este trámite permite continuar la tramitación administrativa de la nueva infraestructura educativa, que se construirá en una parcela de titularidad municipal cedida por el Ayuntamiento de Ibiza al Govern balear para hacer posible la implantación del nuevo centro de secundaria en la capital ibicenca.

Según recoge el anuncio publicado en el BOIB, el proyecto estará en exposición pública durante quince días naturales. Durante este periodo, las personas interesadas podrán consultar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas. Una vez finalizado este procedimiento y completados los trámites administrativos correspondientes, el proyecto podrá continuar su tramitación para obtener la autorización definitiva.

La construcción del futuro instituto en Can Cantó permitirá, según sostiene el Ayuntamiento de Ibiza, ampliar y reforzar la oferta educativa pública del municipio, dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de escolarización y contribuir a mejorar las infraestructuras educativas de la ciudad.

El Consistorio valora "muy positivamente" este avance y destaca la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer realidad proyectos que, según afirman, repercuten directamente en la calidad de los servicios públicos y en el bienestar de la ciudadanía.

"El Consistorio continuará trabajando y colaborando con el Govern balear para impulsar las actuaciones necesarias que permitan hacer realidad esta nueva infraestructura educativa tan esperada por la comunidad educativa de Ibiza", ha manifestado la segunda teniente de alcalde y concejala de Educación del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster.