Escuelas de verano en Ibiza: Sant Antoni asigna plaza a todas las familias empadronadas en el municipio con los dos progenitores trabajando

El Ayuntamiento de Sant Antoni ofrecerá este verano un total de 703 plazas en sus escuelas de verano, una cifra que representa la oferta estival del municipio y responde a las necesidades de conciliación de las familias. De estas plazas, 606 pertenecen al programa municipal que coordina la concejalía de Juventud, mientras que otras 97 corresponden a la escuela de verano del complejo deportivo Can Coix, dependiente de la concejalía de Deportes.

Nuevo centro para ampliar la capacidad

La principal novedad de esta edición será la incorporación del colegio Vara de Rey como nuevo centro de referencia. El Ayuntamiento ha adoptado esta medida ante el elevado número de solicitudes recibidas y con el objetivo de garantizar una plaza a todas las familias que cumplen los requisitos establecidos.

La reorganización afectará al alumnado de educación Primaria que inicialmente figuraba en el Cervantes y ahora pasará al colegio Vara de Rey. Por su parte, los alumnos de educación Infantil permanecerán en el Cervantes.

El Consistorio considera que esta redistribución permitirá aprovechar mejor los espacios disponibles y reforzar la capacidad del programa. Además, facilitará la recogida de hermanos matriculados en ambos centros para reducir desplazamientos y favorecer la conciliación familiar.

El concejal de Juventud, Jorge Nacher, ha destacado el compromiso municipal con la ampliación de la oferta. "El Ayuntamiento sigue haciendo un esfuerzo importante para ampliar el número de plazas y atender la demanda creciente del municipio de los últimos años. La conciliación familiar durante el verano es una prioridad para muchas familias y por eso hemos apostado por reforzar el programa y llegar a más niños y jóvenes", ha señalado.

Información sobre las reuniones Escuelas de Verano 2026 / A.S.A.

Más de 600 plazas en las escuelas municipales

Las escuelas de verano municipales contarán con 606 plazas, 22 más que el año pasado. El programa está dirigido a menores escolarizados de entre 3 y 11 años y se desarrollará en distintos centros educativos del municipio.

El colegio Sant Antoni dispondrá de 210 plazas, el Vara de Rey ofrecerá 174 y el Cervantes contará con 71. Por otro lado, el Espai Jove acogerá las actividades dirigidas a jóvenes de entre 12 y 16 años, con 80 plazas disponibles.

El Ayuntamiento también ha admitido 71 plazas adicionales para las semanas extraordinarias de junio y septiembre destinadas a menores de entre 3 y 11 años. Un año más, el Consistorio ha cubierto toda la demanda de las familias empadronadas en el municipio que han acreditado que ambos progenitores o tutores trabajan.

Las actividades tendrán lugar del 1 de julio al 28 de agosto, de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas. El servicio incluirá, de forma opcional, guarda y custodia desde las 7.30 hasta las 9 horas y desde las 14 hasta las 15 horas.

Can Coix ofrecerá 97 plazas

La escuela de verano del complejo deportivo Can Coix contará con 97 plazas para menores de entre 3 y 12 años. De ellas, once estarán reservadas para personas con diversidad funcional gracias a la colaboración con la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef).

El programa se extenderá del 22 de junio al 9 de septiembre y funcionará de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas. La oferta incluirá servicio de comedor, guarda y custodia, además de actividades centradas en el deporte, la actividad física y la expresión artística.

Reuniones informativas para las familias

Antes del inicio de las actividades, el Ayuntamiento celebrará varias reuniones informativas para explicar el funcionamiento de las escuelas de verano y resolver las dudas de las familias.

El calendario previsto incluye las siguientes sesiones: