Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accesos E-10Sandía de IbizaPelea de artesanosInforme Fénix
instagramlinkedin

Llama la atención: que el Ayuntamiento de Ibiza haya sacado a licitación nuevos accesos para la E-10 desde la ciudad

Llama la atención

Llama la atención

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

Que el Ayuntamiento de Vila haya sacado a concurso público la apertura de nuevos accesos desde la ciudad a la E-10 para intentar descongestionar el tráfico en el centro de la ciudad. Se trata de una medida que parece sencilla y lógica, ya que desde algunas calles se llega hasta el primer cinturón para luego tener que volver hacia adentro, como ocurre en la calle Vicent Serra a la altura del instituto Sa Colomina.

Llama la atención

Llama la atención

Las conclusiones del informe Fènix, elaborado por economistas catalanes, que pone el modelo económico de las islas como ejemplo de los territorios donde pese al crecimiento de la actividad económica y de la población no mejora el bienestar de la población e incluso se produce un empobrecimiento. El informe reclama replantear el modelo y enfocarlo hacia la prosperidad en lugar de al crecimiento sin control.

Noticias relacionadas

La marca que dejó en los agricultores pitiusos la gran sequía de 2024, que les hizo perder todos los cultivos de cereal. Reconocen que después de aquel año nefasto se han vuelto mucho más conservadores y por eso las siembras se han reducido. De hecho, en este 2026 se ha sembrado un 25 por ciento menos de cereal de lo que era habitual.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
  2. Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
  3. Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
  4. Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
  5. Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
  6. Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003
  7. Unos huéspedes muy especiales en el Aquarium de Cap Blanc en Ibiza: las tortugas marinas del nido de es Cavallet
  8. Ingresada en la UCI una mujer tras un choque frontal entre un coche y una furgoneta en la carretera de Ibiza a Santa Eulària

La naviera de Formentera cumple 25 años

Llama la atención: que el Ayuntamiento de Ibiza haya sacado a licitación nuevos accesos para la E-10 desde la ciudad

Acceso a la pasarela de Talamanca lleno de piedras rotas

La cómica Sil de Castro, en Ibiza: «La comedia ha avanzado mucho, pero sigue siendo un sector masculinizado»

Javier García, físico sobre el eclipse solar total en Ibiza: "Si se masifican los miradores conocidos, no va a haber buen aparcamiento y a lo mejor nos perdemos el eclipse por estar metidos en un atasco"

Javier García, físico sobre el eclipse solar total en Ibiza: "Si se masifican los miradores conocidos, no va a haber buen aparcamiento y a lo mejor nos perdemos el eclipse por estar metidos en un atasco"

Los mejores lugares de Ibiza para observar el eclipse total de sol de agosto: una aplicación los descubre

Los mejores lugares de Ibiza para observar el eclipse total de sol de agosto: una aplicación los descubre

Un salto desde un acantilado al mar en Ibiza, causa de las graves heridas de un estadounidense de 19 años

Un salto desde un acantilado al mar en Ibiza, causa de las graves heridas de un estadounidense de 19 años

Muere Pilar Castelló, referente de la enseñanza en Formentera

Muere Pilar Castelló, referente de la enseñanza en Formentera
Tracking Pixel Contents