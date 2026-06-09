Llama la atención: que el Ayuntamiento de Ibiza haya sacado a licitación nuevos accesos para la E-10 desde la ciudad

Que el Ayuntamiento de Vila haya sacado a concurso público la apertura de nuevos accesos desde la ciudad a la E-10 para intentar descongestionar el tráfico en el centro de la ciudad. Se trata de una medida que parece sencilla y lógica, ya que desde algunas calles se llega hasta el primer cinturón para luego tener que volver hacia adentro, como ocurre en la calle Vicent Serra a la altura del instituto Sa Colomina.

Llama la atención

Las conclusiones del informe Fènix, elaborado por economistas catalanes, que pone el modelo económico de las islas como ejemplo de los territorios donde pese al crecimiento de la actividad económica y de la población no mejora el bienestar de la población e incluso se produce un empobrecimiento. El informe reclama replantear el modelo y enfocarlo hacia la prosperidad en lugar de al crecimiento sin control.

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La marca que dejó en los agricultores pitiusos la gran sequía de 2024, que les hizo perder todos los cultivos de cereal. Reconocen que después de aquel año nefasto se han vuelto mucho más conservadores y por eso las siembras se han reducido. De hecho, en este 2026 se ha sembrado un 25 por ciento menos de cereal de lo que era habitual.