El museo online Kairoi Art inaugura una exposición homenaje a Chico Prats por el Día Internacional de los Museos

El Museu Kairoi Art celebra el Día Internacional de los Museos con una exposición dedicada al pintor ibicenco José Manuel Chico Prats titulada 'Chico Prats, el pintor de las escenas cotidianas'.

La muestra nace como un homenaje a un artista que dejó para la eternidad el testimonio de toda una época de Ibiza, retratando con sensibilidad la vida diaria de la isla, sus paisajes humanos y sus tradiciones más arraigadas, señalan desde el museo.

La vida cotidiana como memoria de Ibiza

Chico Prats convirtió en protagonistas de sus cuadros las escenas sencillas de la vida cotidiana: las labores del campo, las mujeres que sacaban agua de un pozo o acudían a la fuente, las bodas payesas, las fiestas de pueblo, las conversaciones de balcón a balcón y las salidas de misa en domingos o días de procesión.

Como buen impresionista, el pintor supo captar aquello que veía, pero también el encanto íntimo de una Ibiza que iba más allá del tópico. Sus lienzos son hoy auténticos documentos visuales de una isla que fue y que todavía sobrevive, entre el ruido y las luces de la modernidad.

La exposición también pone en valor su tratamiento de la luz y del color: los blancos de las paredes, los azules del mar y los verdes del campo, elementos que marcaron profundamente su obra y que revelan una mirada atenta, cercana y profundamente conocedora de la realidad ibicenca. Además de su pintura, Chico Prats utilizó la fotografía como apoyo para sus composiciones. Desde 2013, una colección de 3.000 fotografías realizadas por el artista entre las décadas de los 50 y los 80 del siglo XX forma parte del fondo del Archivo Histórico de Ibiza y Formentera, gracias a la donación realizada por sus hijos.

Con esta exposición, el Museu Kairoi Art reivindica la figura de José Manuel Chico Prats como uno de los grandes narradores visuales de la Ibiza cotidiana, un pintor que supo inmortalizar no solo paisajes, sino también la vida, la memoria y la identidad de toda una época.