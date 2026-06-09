Josep Rosales presenta su nueva exposición de pintura en Ibiza: "El público tiene que poner de su parte, involucrarse en el cuadro, estar delante y buscar"

"Es la mejor obra que he hecho nunca", cuenta Josep Rosales durante la presentación de 'Convençut que són al terrat esperant que arribi jo', la exposición que inaugura este jueves 11 de junio, a las 20 horas, en Sa Nostra Sala, en el centro de Ibiza. El pintor ibicenco reúne en esta muestra 57 obras recientes, una cifra que incluso a él mismo parece haberle sorprendido. "Yo pensaba poner 30 cuadros como máximo, y al final han puesto 57", explica en una sala en la que su pintura aparece desplegada en formatos, materiales y ritmos muy distintos.

Quien visite la exposición, abierta hasta el 27 de junio, se encontrará con una obra abstracta e informalista, de fuerte presencia matérica. Hay piezas grandes y pequeñas, trabajos sobre tabla y papel, pinturas basadas en óxido líquido, y composiciones realizadas con asfalto, cemento, témperas, acrílicos y técnicas mixtas. Rosales combina materiales y herramientas de procedencias diversas, algunas vinculadas a la pintura y otras más cercanas a la albañilería. "Es una exposición que no puedes ver en un día. La tienes que ver varios días", afirma el artista. Para Rosales, el cuadro no termina del todo cuando él deja de pintarlo. A partir de ese momento comienza otra parte, la del espectador. "Yo ya lo he hecho y ya está. Ahora le toca al público", señala. "El público también tiene que poner de su parte, involucrarse en el cuadro, estar delante y buscar".

Una pintura "planeada"

Respecto a la presencia de la cultura de Ibiza en sus obras, Rosales admite que solo "las pinta aquí" pero no se basa en la isla en sus pinturas. Además, aclara que su pintura no tiene que ver con "luces" ni con referencias evidentes al paisaje. "Viene de mí totalmente. Pinto de noche, prácticamente”, señala.

Por otro lado, el artista explica que su proceso es más planificado de lo que podría parecer. "Lo que voy a pintar dentro de unos meses o dentro de un año ya lo tengo en mi cabeza. Ya lo tengo apuntado", señala. Además, cuenta que escribe mucho, toma notas y deja que las ideas esperen su momento. "A veces le cuesta llegar, pero ya llegará", resume relacionando esa espera con el propio título de la muestra, tomado de una letra de Extremoduro.

Ese título, 'Convençut que són al terrat esperant que arribi jo', también lo destaca en la presentación la consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, que lo define como "sorprendente" y "no sencillo". Ramon apunta que la referencia musical parece dialogar con el proceso creativo del artista: "Imagino que, en el proceso creativo, la música lo acompaña, y es un pequeño homenaje".

Emotividad y autoexigencia: dos rasgos del artista

Presente en la sala, se encuentra el comisario de la exposición, Joan Albert Ribas, quién conoce a Rosales desde hace años. Ha sido su profesor y mantienen una relación cercana que le ha permitido ver su evolución. "Lo he visto crecer, lo he visto evolucionar como artista”, explica Ribas, que destaca dos rasgos para entender su obra: la emotividad y la autoexigencia.

"Josep Rosales es una persona muy emotiva, no solo desde el punto de vista artístico", señala el comisario. Pero junto a esa emotividad aparece también un rigor extremo. Ribas recuerda que durante la selección de las obras en el estudio del artista, ha encontrado piezas que llevaban dos años de elaboración. Algunas obras no han llegado a la exposición porque Rosales todavía no las consideraba acabadas. "Autoexigente y emotivo son los dos adjetivos que sirven para destacar la obra de este gran pintor abstracto", afirma.

Asimismo, el comisario subraya que las obras pequeñas "tienen la misma importancia" y que están "muy cuidadosamente acabadas", con el mismo valor y la misma atención en el proceso que las obras grandes.

Por su parte, Sara Ramon sitúa a Rosales dentro de la pintura no figurativa ibicenca y recuerda que es un artista autodidacta, formado a través del trabajo y del contacto con referentes tanto universales como locales. "Yo diría que ya forma parte de los nombres importantes de la pintura no figurativa", afirma antes de situarlo junto a artistas como Tur Costa, Vicent Calbet, Vicent Guasch y Toni Cardona. También recuerda que Rosales obtuvo en 2018 el Premi Vuit d’Agost de Pintura.

La muestra podrá visitarse en Sa Nostra Sala, en la calle Aragón, 17 de Ibiza, de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas, hasta el 27 de junio.