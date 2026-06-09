Javier García, físico sobre el eclipse solar total en Ibiza: "Si se masifican los miradores conocidos, no va a haber buen aparcamiento y a lo mejor nos perdemos el eclipse por estar metidos en un atasco"

El objetivo de Javier García, físico e informático formado en la Universitat de les Illes Balears (UIB), al crear la aplicación TresEclipses es evitar que "se masifiquen los mismos sitios" el día del eclipse solar total del día 12 de agosto en Ibiza: "Creo que más o menos todos tenemos claro desde dónde se va a ver bien y desde dónde no y el riesgo que corremos es que el día 12 todo el mundo quiera ir a esa misma zona. La aplicación muestra espacios cerca de donde vives o de donde vas a estar desde los cuales también puede haber buena observación".

El físico explica que poniendo en conocimiento de la gente otros lugares que no habían pensado con anterioridad, puede ayudar a que la masa se esparza: "Si se masifican los miradores conocidos, no va a haber buen aparcamiento y a lo mejor nos perdemos el eclipse por estar metidos en un atasco, cuando quizás a 15 minutos de casa andando tenemos una buena vista".

Lugares menos conocidos para ver el eclipse

La aplicación, gracias a su mapa de calor, muestra diversos lugares desde donde se puede ver el eclipse solar total en las islas. El color más naranja indica una mayor visibilidad, mientras que el azul o azul oscuro una visibilidad mínima o nula. Espacios que se encuentran más al oeste como Sant Antoni o Sant Josep están salpicadas de naranja, pero aunque se encuentren al oeste, no se puede ver el eclipse desde cualquier punto. Zonas al este de los picos de Ibiza, como es Cubells, el pueblo de Sant Josep o Buscatell no serán buenos lugares para observarlo.

Aun así, no son solo Sant Antoni ni Cala Carbó o Cala Tarida los mejores lugares para observar este fenómeno astronómico: también hay rincones en el municipio de Sant Joan o incluso en el de Santa Eulària, como serían el Puig de Fornàs e incluso barrios como Cala Llonga, desde donde se puede ver el eclipse, en caso de no haber árboles o edificios de por medio, dado que la aplicación web no los muestra.

En Pitiusa del sur, dado que tiene una geografía menos accidentada, hay más lugares que aparecen en naranja: Caló d'en Trull, Racó Alt, buena parte de Porto Salé al oeste e incluso la parte que está al oeste del Pilar de la Mola como el Caló des Ram. Algunos de los pocos espacios azul oscuro en Formentera son Sant Francesc, la torre de Cap de Barbaria y alrededores, además de la parte este del Pilar de la Mola como Can Xumeu Maians.